Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о включении российского актера Валерия Николаева в черный список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Как Николаев поддерживает российскую пропаганду

Известный украинским зрителям по сериалу День рождения Буржуя актер уже длительное время публично демонстрирует приверженность агрессивной политике Кремля.

Специалисты Нацсовета во время мониторинга проанализировали публичные высказывания актера в СМИ и соцсетях. В них зафиксированы антиукраинские заявления и пропагандистские тезисы в поддержку войны против Украины.

Сейчас смотрят

– Николаев публично поддерживает агрессию РФ против Украины, распространяет идеологию “русского мира” и сотрудничает с пропагандистскими проектами, в частности каналом Соловьев LIVE. Он оправдывает захватнические действия России и отрицает суверенитет Украины, – говорится в заявлении Нацсовета.

Кроме того, ведомство зафиксировало факты незаконного въезда путиниста на временно оккупированные территории Украины. Там он публично высказывался в поддержку оккупационного режима, чем фактически легитимизировал преступные действия захватчиков.

В соответствии с принятым решением, Нацсовет обратится в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, чтобы актер был официально внесен в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Сейчас в нем значится 211 фамилий.

Фото: Нацсовет

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.