Нацрада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення щодо включення російського актора Валерія Ніколаєва до чорного списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Як Ніколаєв підтримує російську пропаганду

Відомий українським глядачам за серіалом День народження Буржуя актор уже тривалий час публічно демонструє прихильність до агресивної політики Кремля.

Фахівці Нацради під час моніторингу проаналізували публічні висловлювання актора у медіа та соцмережах. У них зафіксовані антиукраїнські заяви та пропагандистські тези на підтримку війни проти України.

Зараз дивляться

– Ніколаєв публічно підтримує агресію РФ проти України, поширює ідеологію “русского мира” та співпрацює з пропагандистськими проєктами, зокрема каналом Соловьев LIVE. Він виправдовує загарбницькі дії Росії та заперечує суверенітет України, – йдеться у заяві Нацради.

Крім того, відомство зафіксувало факти незаконного в’їзду путініста на тимчасово окуповані території України. Там він публічно висловлювався на підтримку окупаційного режиму, чим фактично легітимізував злочинні дії загарбників.

Відповідно до ухваленого рішення, Нацрада звернеться до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, аби актор був офіційно внесений до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Зараз у ньому зазначено 211 прізвищ.

Фото: Нацрада

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.