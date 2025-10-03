Міністерство закордонних справ України повідомило про скасування виступу російської оперної співачки Анни Нетребко у місті Клуж-Напока.

Її концерт разом із Трансільванським філармонічним оркестром мав відбутися 6 жовтня. Окрім того, Національна музична академія імені Георге Діми планувала надати Нетребко звання почесного доктора.

Румунія скасувала виступ Нетребко

Як зазначили в МЗС, проти співачки було запроваджено санкції за її публічну підтримку політики Росії.

Зараз дивляться

Щоб не допустити виступу, посольство України в Румунії взаємодіяло з керівництвом академії, румунськими повітовими та державними інституціями, зокрема МЗС і Мінкультом, а також із представниками громадянського суспільства.

– Скасувавши виступ Нетребко, румунська сторона проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані культурно-мистецькі заходи. Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора, – наголосили у відомстві.

Разом із тим, у Лондоні ситуація розгортається інакше. Після шестирічної перерви Анна Нетребко повернулася на сцену Королівської опери Ковент-Гарден, де відкрила сезон у постановці Тоски Джакомо Пучіні.

Повернення росіянки викликало масові протести: сотні людей вийшли під стіни театру з вимогою скасувати її виступи. Серед протестувальників були як британці, так і українці, що через війну змушені були виїхати за кордон.

Попри критику та відкрите звернення десятків інтелектуалів із різних країн, усі квитки на вистави за участю Нетребко були розпродані.

Анна Нетребко – скандали та зв’язки з Кремлем

Оперна співачка відома своєю наближеністю до Кремля. У 2012 році вона була довіреною особою Путіна на виборах, у 2014-му зустрічалася з одним із лідерів донбаських сепаратистів Олегом Царьовим і фінансувала театр в окупованому Донецьку.

Після 2022 року Метрополітен-опера в Нью-Йорку та Баварська державна опера розірвали з нею контракти. Хоча сама співачка заявила, що “проти війни”, їй не забули підтримки Кремля.

Джерело : МЗС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.