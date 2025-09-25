Первая леди Украины Елена Зеленская осудила выступление российской певицы Анны Нетребко в Королевской опере Лондона.

Она подчеркнула, что культура является составляющей “мягкой силы”, которую страна-агрессор Россия активно использует для формирования положительного имиджа в мире.

Зеленская о выступлении Нетребко в Лондоне

— Когда люди слышат прекрасный голос, они могут подумать: Возможно, страна, которая воспитала такую певицу, не такая уж и плохая. Это тоже политика. Россия сознательно инвестирует в культурную экспансию, и, к сожалению, мы до сих пор позволяем этому происходить, — сказала первая леди в интервью The Times.

По словам Зеленской, ей грустно, что Королевская опера Лондона продолжает сотрудничать с Нетребко, которая поддерживает кровавую политику российского диктатора.

Сейчас смотрят

— Я не считаю это предательством, но мне грустно. В этом решении жизнь украинцев оказалась менее важной, чем другие аспекты. Это больно осознавать, — отметила она.

Первая леди напомнила, что Метрополитен-опера в Нью-Йорке отказалась сотрудничать с Нетребко сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, несмотря на финансовые потери.

Выступления Нетребко в Королевской опере Лондона

В апреле стало известно, что Анна Нетребко вернется в Королевскую оперу Лондона после шестилетнего отсутствия, чтобы открыть сезон 2025-2026 годов. С 11 по 21 сентября у нее было запланировано четыре спектакля. Россиянка выступает в роли Флории Тоски из оперы Джакомо Пуччини.

В августе более 50 украинских деятелей культуры, а также политики Великобритании, Франции и Новой Зеландии подписали письмо с требованием исключить певицу из программы.

А за несколько дней до спектакля у здания Королевской оперы состоялся массовый протест. Несколько сотен человек вышли на акцию, выражая возмущение тем, что Нетребко, связанная с Кремлем, выступит на одной из ведущих британских сцен.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.