Біля будівлі Королівської опери в Лондоні відбувся масовий протест проти участі російської співачки Анни Нетребко у постановці Тоски Джакомо Пучіні.

Кількасот людей вийшли на акцію, висловлюючи обурення тим, що артистка, пов’язана з Кремлем, виступить на одній із провідних британських сцен.

Нетребко запланувала чотири виступи у вересні, перший із них призначено на 11-те число. Попри скандал, усі квитки на її появу на сцені вже розпродані.

Реакція протестувальників

Раніше декілька десятків відомих письменників, філософів і митців із різних країн підписали відкритого листа з вимогою відсторонити Нетребко від участі в постановці.

Серед учасників акції звучали звинувачення на адресу керівництва Королівської опери.

– Як англієць я відчуваю сором за лицемірство Королівської опери й за те, як вони зрадили Україну. Це ганьба для британської нації. Мене це зачіпає дуже сильно, адже Анна близька до Путіна, а українські митці тим часом жертвують життям, – сказав один із протестувальників Стівен Лейсі.

Схожі настрої висловила й мистецтвознавиця Ярослава Матвєєнко, яка через війну виїхала з України до Великої Британії.

– Нетребко перетворилася для мене на Непотребко. Колись у юності саме завдяки їй я відкрила для себе світ опери. А тепер моєму обуренню її фанатичною позицією на підтримку Путіна немає кінця. Це щось поза межами людяності, – сказала вона.

Скандали навколо Нетребко

Анна Нетребко давно має репутацію артистки, наближеної до Кремля. Вона була довіреною особою Володимира Путіна на виборах 2012 року, у 2014-му зустрічалася з одним із лідерів сепаратистів Донбасу Олегом Царьовим і передавала гроші театру в окупованому Донецьку.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році співачка заявила, що виступає проти війни, однак їй не забули її минулі вчинки.

Через протести в попередні роки Нетребко вже втратила контракти з провідними театрами. Зокрема, співпрацю з нею припинили Баварська державна опера в Мюнхені та Метрополітен-опера в Нью-Йорку.

Джерело : Радіо Свобода

