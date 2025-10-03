В октябре киевляне и гости столицы точно не будут скучать. В афише мероприятий на месяц — концерты, спектакли, варьете, стендапы, музыкальные вечера и танцы с live-бандами.

Впервые в Киеве выступят победители Евровидения 2024 Nemo, Анна Тринчер вживую исполнит любимые фанатами хиты, а заведения Pepper’s Club и Caribbean Club позаботятся, чтобы никто из гостей не остался без впечатлений.

Куда пойти в Киеве в октябре 2025 года – смотрите полную афишу событий далее в нашем материале.

Концерт Nemo

10 октября в клубе Atlas состоится эксклюзивный концерт швейцарских артистов Nemo. В рамках европейского тура они привезут специальную программу, где прозвучат как уже известные хиты, так и песни из дебютного альбома Arthouse, выход которого совпадет с концертом.

Вы первыми в мире услышите композиции из Arthouse вживую, включая триумфальный сингл The Code, который принес Nemo победу на Евровидении 2024.

Напомним, Nemo давно хотели приехать в Киев. Артисты активно поддерживают Украину, подружились с нашими исполнителями, пели на украинском и даже выразили желание создать совместный трек с Alyona Alyona и Jerry Heil.

Когда: 10 октября, 19:00

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Вход: 6 000 грн

Концерт Анны Тринчер

Яркая звездочка, которая зажжется 17 октября в Atlas, — это, конечно, Анна Тринчер. Лирика, энергия, харизма и танцы артистки сойдутся в созвездие и подарят зрителям искренние эмоции.

Півонії, Зірочка палай, Треш, Бар за баром, Колоски и другие любимые треки прозвучат вживую. Приготовьтесь почувствовать, как лирические песни тронут душу, а танцевальные — заставят безудержно танцевать.

Когда: 17 октября, 19:00

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Вход: 900 — 2 500 грн

Спектакль Основной инстинкт

Это один из самых популярных и грандиозных спектаклей, собирающий полные залы зрителей. Звездный состав актеров покажет настоящий мастер-класс по театральному искусству.

В спектакле сыграют Тарас Цимбалюк, Ольга Сумская, Владимир Горянский, Виктория Маремуха, Елена Светлицкая и Тимур Асланов.

В центре сюжета — неисправимый ловелас, пропитанный тестостероном, запахом виски и адреналином скоростей. Он окажется в месте, которого нет ни на одной карте мира, в отеле без названия, двери которого открываются только избранным, а имя хозяйке произносят шепотом.

Когда: 18 октября, 18:00

Где: Дом офицеров ВСУ (ул. М. Грушевского, 30/1)

Вход: 450 — 1 990 грн

Серия шоу Короли Трибьютов

Каждое воскресенье в октябре в Pepper’s Club звучат песни легендарных артистов. В рамках серии бесплатных концертов Короли Трибьютов их исполняют профессиональные кавер-группы.

5 октября группа Pentagon сыграет самые громкие хиты “князя тьмы” Оззи Осборна — Crazy Train, Mr. Crowley, Paranoid и другие. 12 октября бэнд M.Others перенесет гостей в 90-е с помощью культовых песен Nirvana.

19 октября группа ToSee исполнит песни из репертуара Pink, а 26 октября Jack London сыграет хиты легендарной группы U2 — от With or Without You до Beautiful Day.

Когда: 5, 12, 19, 26 октября, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: свободный

Интеллектуальная игра Бам Quiz

В Pepper’s Club каждый вторник проходят командные квизы от организаторов BAM Quiz. Участие в них могут принять все желающие: нужно только собрать команду от 2 до 12 человек, зарегистрироваться на сайте заведения и придумать название.

Квиз состоит из восьми тематических раундов. Среди тем — музыка, фильмы, география, спорт, сериалы и т. д. Форматы вопросов разные: текстовые, видео, музыкальные и интерактивные.

Участники получают баллы за правильные ответы, а команда-победитель — подарки. Игры проходят в неформальной атмосфере: во время квиза можно заказывать напитки и блюда из меню.

Когда: 7, 14, 21, 28 октября, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 350 грн

Пашина 20КА. Битва имен Smokie VS Bee Gees

8 октября состоится очередная “битва имен” от шоумена Павла Шилька, известного как DJ Паша. На этот раз на сцене сойдутся две легенды поп-культуры — Smokie и Bee Gees.

Формат шоу — не просто концерт, а интерактивный музыкальный батл с участием украинских артистов. Во время “битвы” будут звучать самые известные хиты обеих групп в живом исполнении. Аудитория не только будет слушать музыку, но и голосовать за победителя вечера. А DJ Паша будет рассказывать малоизвестные факты из жизни артистов.

Когда: 8 октября, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 290 грн

Благотворительные концерты #НаШапку

В октябре в Pepper’s Club продолжается серия благотворительных концертов #НаШапку. Все мероприятия — в поддержку фонда Свої, который собирает средства на закупку костных имплантов для украинских военных. Вход на концерты — свободный, во время выступлений проходит сбор донатов.

9 октября в Pepper’s Club прозвучит музыка одного из самых узнаваемых композиторов эпохи барокко Антонио Вивальди. В программе — концертные и оперные арии в исполнении консорта OverTone.

16 октября на сцену возвращается группа MEGAWHITE (ранее — W.H.I.T.E.). Впервые после длительной паузы музыканты будут играть в новом составе, с новым названием и исключительно патриотическим рок-репертуаром.

30 октября — концерт группы МОВА, посвященный украинскому ретро 1960–1980-х. В программе — знакомые песни в обновленном звучании: с уважением к оригиналам и современным музыкальным видением.

Когда: 9, 16, 30 октября

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: свободный

Юбилейный концерт группы Очеретяний Кіт

15 октября группа Очеретяний Кіт будет отмечать 30 лет творчества на сцене Pepper’s Club. В программе — песни из разных периодов, в том числе и новые треки, созданные во время полномасштабной войны.

Группа сочетает фолк, блюз, этно и рок с текстами о свободе, любви и родном крае. Их музыку можно было услышать на фестивалях Шешоры, Країна Мрій, Флюгери Львова и других.

Юбилейное выступление имеет благотворительную цель — часть собранных средств будет передана на нужды 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Когда: 15 октября, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 290 грн

Blues для взрослых с Алексеем Коганом

23 октября известный радиоведущий, арт-директор Jazz in Kyiv и творческий куратор Leopolis Jazz Fest Алексей Коган представит программу New Orleans Forever. Это будет вечер, посвященный музыке и культуре Нового Орлеана — города, который стал колыбелью джаза и блюза.

Слушателей ждет разнообразный репертуар: истории о блюзе, живые музыкальные иллюстрации от Jazz in Kyiv band, любимые композиции, блюзовые ритмы и импровизации.

Когда: 23 октября, 18:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 390 грн

Творческий вечер Алексея Горбунова

29 октября в Pepper’s Club состоится акустический вечер Алексея Горбунова — актера, музыканта и фронтмена группы Грусть пилота. Формат выступления — камерный: всего 200 зрителей, живой звук и уютная атмосфера квартирника.

В программе — стихи, хорошо известные песни и пронзительные композиции, ставшие частью творческого пути артиста. Музыка будет звучать непосредственно, просто и искренне — так, как ее задумывал сам исполнитель.

Когда: 29 октября, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 490 грн

Танцевальные вечера в Pepper’s Club

В октябре Pepper’s Club продолжает серию танцевальных вечеров с живыми выступлениями. Каждую пятницу и субботу в клубе будут звучать рок, поп-кавери, украинские треки и хиты, которые хочется петь вслух.

На сцену выйдут REAL BAND, Blues Country Trio ХПЗ, No Comments, TOKYO, Maski Band, Pentagon, F.L.I.R.T. и After Dark.

Мюзикл в формате динер-шоу — Варьете Рояль

Варьете Рояль уже более пяти лет собирает аншлаги благодаря сочетанию эстетики варьете, живого вокала и чувственных постановок.

В центре программы — яркая Lida Lee (17 и 31 октября), харизматичный фронтмен группы О.Torvald Женя Галич (3 октября), постановки хореографов Танцев со звездами и специальные музыкальные гости.

В билет входит шоу, сервировка столика и бутылка вина или игристого — формат, который подходит для особой даты.

Когда: 3, 17, 31 октября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 1 190 — 2 990 грн

Caribbean Disco Party

По субботам Caribbean Club приглашает на легендарные Caribbean Disco Party — взрывные вечеринки с живой музыкой, любимыми хитами и танцами.

Еженедельно на сцене — кавер-группы After Dark, ХПЗ, TOKYO и REAL BAND, которые превращают знакомые треки в энергичные шоу. А DJ Mustafaev держит танцпол в ритме, которому невозможно сопротивляться.

Особый танцевальный ивент — 18 октября. В этот вечер Caribbean Disco Party предстанет в ковбойском формате: зажигательные дискохиты сольются с атмосферой дикого запада.

Когда: 4, 11, 18, 25 октября, 18:30

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 290 — 590 грн

Спектакли театра Черный Квадрат

В октябре на сцене Caribbean Club — спектакли театра Черный Квадрат, известного своим откровенным юмором и острыми сюжетами. В репертуаре — истории о любви, сексе, отношениях и поисках себя.

Среди постановок:

4 октября — Азбука секса от А до Я

8 октября — Не все любят порно

11 октября — Предварительные ласки

15 октября — Ищу мужчину на каждый день

18 октября — Голая правда

22 октября — Секс в разных театрах

25 октября — Влюбленные танцуют в постели

29 октября — 21 минута до и после секса.

Когда: 4, 8, 11, 15, 18, 25, 29 октября

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 390 грн

Sex improv от Kvadrat Шоу

Что будет, если совместить театр, импровизацию в стиле Бродвея и интерактив со сцены? Получите Sex Improv — непредсказуемое и увлекательное шоу от команды Kvadrat Шоу.

Это не просто спектакль — это эксперимент, в котором каждый зритель становится соавтором событий. Вы решаете, что будет дальше, кем станут актеры и где будет разворачиваться действие.

9 октября на сцену выйдут ТОП-игроки Kvadrat Шоу: Ирина Гатун, Сергей Федорчук, Евгений Амарица, Александр Розявков, Полина Голованова.

Когда: 9 октября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 420 — 850 грн

Miles Davis: 100 Years of Glory

Caribbean Club приглашает на особое событие к 100-летию со дня рождения Майлза Дэвиса — одного из самых влиятельных джазменов XX века. В программе — культовые композиции So What, Bitches Brew и другие знаковые треки.

На сцену выйдут юные музыканты в возрасте от 8 до 18 лет, лауреаты международных конкурсов, а также семейная группа ShekBand. Идея концерта принадлежит джазовому пианисту и педагогу Алексею Прощенкову, который подготовил эксклюзивные аранжировки специально для этой даты.

Когда: 14 октября, 18:30

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 390 — 690 грн

Концерт SEVERYNA

16 октября певица SEVERYNA выступит в Caribbean Club с новой программой Красивая, потому что счастливая!

На сцене прозвучат главные TikTok-хиты исполнительницы — Тихше, Металеве серце, Наречена и День народження, а также новые песни, которые ранее еще не звучали вживую.

Специально для этого концерта SEVERYNA переосмыслила звучание знакомых треков, так что готовьтесь услышать их по-новому.

Когда: 16 октября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 300 до 750 грн

Концерт Tina Petriv Перевтілення 2.0

19 октября в Caribbean Club певица из Калуша Tina Petriv (Кристина Петрив) представит свой первый сольный концерт Перевтілення 2.0.

Она имеет мощный академический бэкграунд и уже успела заявить о себе в телепроекте Одна Родина и в финале престижного конкурса им. Jana Kiepuryw Krinicy-Zdroju в Польше.

На сцене Caribbean Club она представит программу, сочетающую новую музыку и лучшее из творческого наследия артистки.

Когда: 19 октября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 450 до 650 грн

Благотворительный стендап Удачники

23 октября в Caribbean Club состоится благотворительный стендап-вечер Удачники — событие, которое сочетает юмор и поддержку ВСУ. Все средства от продажи билетов пойдут на аэроразведку для подразделений Украинской Добровольческой Армии.

На сцене выступят стендап-комики, хорошо знакомые зрителям благодаря Рассмеши комика, Женскому кварталу, шоу Stand up Battle и Подпольному стендапу. Среди них — Лера Мандзюк, Роман Щербан, Анна Кочегура и Женя Коротков.

Когда: 23 октября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 390 до 790 грн

Концерт Марты Адамчук

24 октября Марта Адамчук выступит со вторым сольным концертом в Caribbean Club. На сцене прозвучат известные композиции певицы, такие как Колія, Палає и Рожевий туман, а также новые песни и неожиданные интерпретации украинской классики.

Концерт пройдет в сопровождении бэнда. В программе также — дуэты с приглашенными звездными гостями.

Когда: 24 октября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 390 — 1 490 грн

Танцевально-театральное шоу CARMEN. Новая история

CARMEN. Новая история — первое в Украине танцевально-театральное шоу, созданное на основе бального танца.

Это не классическая опера и не драматический спектакль. В шоу — 16 танцоров, 20 номеров и мощная драматургия, раскрывающаяся не через слова, а через танец. CARMEN. Новая история затрагивает темы женской силы, ревности, контроля и свободы — и переосмысливает знакомый образ героини в новом, современном свете.

Шоу создает команда Step Way Showballet — одни из лучших в стране специалистов по бальному танцу и сценической постановке. А камерная атмосфера Caribbean Club делает эту премьеру еще более интенсивной — так, будто события разворачиваются прямо перед вами.

Когда: 26 октября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 1 000 — 1 750 грн

Концерт Green Grey

30 октября в Caribbean Club — концерт легенд украинского рока Green Grey в рамках тура Под дождем. Группа, которая более 30 лет формирует звучание украинской сцены, возвращается в Киев — с живым выступлением, проверенными хитами и новыми треками.

Мурик и Дизель обещают вечер без компромиссов: живой звук, безумная энергия и полное погружение в рок-н-ролльную стихию. Концерт имеет благотворительную цель: во время тура Green Grey собирают средства на реабилитацию и протезирование украинских военных.

Когда: 30 октября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 490 — 1 590 грн

Актуальное расписание событий и билеты — на caribbean.com.ua и peppersclub.com.ua. В случае воздушной тревоги — можно воспользоваться ближайшим укрытием.

Фото: Анна Тринчер, Caribbean Club, Getty images

