Куда пойти в Киеве в октябре 2025: события, которые сделают эту осень особенной
В октябре киевляне и гости столицы точно не будут скучать. В афише мероприятий на месяц — концерты, спектакли, варьете, стендапы, музыкальные вечера и танцы с live-бандами.
Впервые в Киеве выступят победители Евровидения 2024 Nemo, Анна Тринчер вживую исполнит любимые фанатами хиты, а заведения Pepper’s Club и Caribbean Club позаботятся, чтобы никто из гостей не остался без впечатлений.
Куда пойти в Киеве в октябре 2025 года – смотрите полную афишу событий далее в нашем материале.
Концерт Nemo
10 октября в клубе Atlas состоится эксклюзивный концерт швейцарских артистов Nemo. В рамках европейского тура они привезут специальную программу, где прозвучат как уже известные хиты, так и песни из дебютного альбома Arthouse, выход которого совпадет с концертом.
Вы первыми в мире услышите композиции из Arthouse вживую, включая триумфальный сингл The Code, который принес Nemo победу на Евровидении 2024.
Напомним, Nemo давно хотели приехать в Киев. Артисты активно поддерживают Украину, подружились с нашими исполнителями, пели на украинском и даже выразили желание создать совместный трек с Alyona Alyona и Jerry Heil.
Когда: 10 октября, 19:00
Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)
Вход: 6 000 грн
Концерт Анны Тринчер
Яркая звездочка, которая зажжется 17 октября в Atlas, — это, конечно, Анна Тринчер. Лирика, энергия, харизма и танцы артистки сойдутся в созвездие и подарят зрителям искренние эмоции.
Півонії, Зірочка палай, Треш, Бар за баром, Колоски и другие любимые треки прозвучат вживую. Приготовьтесь почувствовать, как лирические песни тронут душу, а танцевальные — заставят безудержно танцевать.
Когда: 17 октября, 19:00
Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)
Вход: 900 — 2 500 грн
Спектакль Основной инстинкт
Это один из самых популярных и грандиозных спектаклей, собирающий полные залы зрителей. Звездный состав актеров покажет настоящий мастер-класс по театральному искусству.
В спектакле сыграют Тарас Цимбалюк, Ольга Сумская, Владимир Горянский, Виктория Маремуха, Елена Светлицкая и Тимур Асланов.
В центре сюжета — неисправимый ловелас, пропитанный тестостероном, запахом виски и адреналином скоростей. Он окажется в месте, которого нет ни на одной карте мира, в отеле без названия, двери которого открываются только избранным, а имя хозяйке произносят шепотом.
Когда: 18 октября, 18:00
Где: Дом офицеров ВСУ (ул. М. Грушевского, 30/1)
Вход: 450 — 1 990 грн
Серия шоу Короли Трибьютов
Каждое воскресенье в октябре в Pepper’s Club звучат песни легендарных артистов. В рамках серии бесплатных концертов Короли Трибьютов их исполняют профессиональные кавер-группы.
5 октября группа Pentagon сыграет самые громкие хиты “князя тьмы” Оззи Осборна — Crazy Train, Mr. Crowley, Paranoid и другие. 12 октября бэнд M.Others перенесет гостей в 90-е с помощью культовых песен Nirvana.
19 октября группа ToSee исполнит песни из репертуара Pink, а 26 октября Jack London сыграет хиты легендарной группы U2 — от With or Without You до Beautiful Day.
Когда: 5, 12, 19, 26 октября, 18:30
Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)
Вход: свободный
Интеллектуальная игра Бам Quiz
В Pepper’s Club каждый вторник проходят командные квизы от организаторов BAM Quiz. Участие в них могут принять все желающие: нужно только собрать команду от 2 до 12 человек, зарегистрироваться на сайте заведения и придумать название.
Квиз состоит из восьми тематических раундов. Среди тем — музыка, фильмы, география, спорт, сериалы и т. д. Форматы вопросов разные: текстовые, видео, музыкальные и интерактивные.
Участники получают баллы за правильные ответы, а команда-победитель — подарки. Игры проходят в неформальной атмосфере: во время квиза можно заказывать напитки и блюда из меню.
Когда: 7, 14, 21, 28 октября, 18:30
Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)
Вход: от 350 грн
Пашина 20КА. Битва имен Smokie VS Bee Gees
8 октября состоится очередная “битва имен” от шоумена Павла Шилька, известного как DJ Паша. На этот раз на сцене сойдутся две легенды поп-культуры — Smokie и Bee Gees.
Формат шоу — не просто концерт, а интерактивный музыкальный батл с участием украинских артистов. Во время “битвы” будут звучать самые известные хиты обеих групп в живом исполнении. Аудитория не только будет слушать музыку, но и голосовать за победителя вечера. А DJ Паша будет рассказывать малоизвестные факты из жизни артистов.
Когда: 8 октября, 18:30
Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)
Вход: от 290 грн
Благотворительные концерты #НаШапку
В октябре в Pepper’s Club продолжается серия благотворительных концертов #НаШапку. Все мероприятия — в поддержку фонда Свої, который собирает средства на закупку костных имплантов для украинских военных. Вход на концерты — свободный, во время выступлений проходит сбор донатов.
9 октября в Pepper’s Club прозвучит музыка одного из самых узнаваемых композиторов эпохи барокко Антонио Вивальди. В программе — концертные и оперные арии в исполнении консорта OverTone.
16 октября на сцену возвращается группа MEGAWHITE (ранее — W.H.I.T.E.). Впервые после длительной паузы музыканты будут играть в новом составе, с новым названием и исключительно патриотическим рок-репертуаром.
30 октября — концерт группы МОВА, посвященный украинскому ретро 1960–1980-х. В программе — знакомые песни в обновленном звучании: с уважением к оригиналам и современным музыкальным видением.
Когда: 9, 16, 30 октября
Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)
Вход: свободный
Юбилейный концерт группы Очеретяний Кіт
15 октября группа Очеретяний Кіт будет отмечать 30 лет творчества на сцене Pepper’s Club. В программе — песни из разных периодов, в том числе и новые треки, созданные во время полномасштабной войны.
Группа сочетает фолк, блюз, этно и рок с текстами о свободе, любви и родном крае. Их музыку можно было услышать на фестивалях Шешоры, Країна Мрій, Флюгери Львова и других.
Юбилейное выступление имеет благотворительную цель — часть собранных средств будет передана на нужды 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Когда: 15 октября, 19:00
Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)
Вход: от 290 грн
Blues для взрослых с Алексеем Коганом
23 октября известный радиоведущий, арт-директор Jazz in Kyiv и творческий куратор Leopolis Jazz Fest Алексей Коган представит программу New Orleans Forever. Это будет вечер, посвященный музыке и культуре Нового Орлеана — города, который стал колыбелью джаза и блюза.
Слушателей ждет разнообразный репертуар: истории о блюзе, живые музыкальные иллюстрации от Jazz in Kyiv band, любимые композиции, блюзовые ритмы и импровизации.
Когда: 23 октября, 18:00
Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)
Вход: от 390 грн
Творческий вечер Алексея Горбунова
29 октября в Pepper’s Club состоится акустический вечер Алексея Горбунова — актера, музыканта и фронтмена группы Грусть пилота. Формат выступления — камерный: всего 200 зрителей, живой звук и уютная атмосфера квартирника.
В программе — стихи, хорошо известные песни и пронзительные композиции, ставшие частью творческого пути артиста. Музыка будет звучать непосредственно, просто и искренне — так, как ее задумывал сам исполнитель.
Когда: 29 октября, 19:00
Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)
Вход: от 490 грн
Танцевальные вечера в Pepper’s Club
В октябре Pepper’s Club продолжает серию танцевальных вечеров с живыми выступлениями. Каждую пятницу и субботу в клубе будут звучать рок, поп-кавери, украинские треки и хиты, которые хочется петь вслух.
На сцену выйдут REAL BAND, Blues Country Trio ХПЗ, No Comments, TOKYO, Maski Band, Pentagon, F.L.I.R.T. и After Dark.
Мюзикл в формате динер-шоу — Варьете Рояль
Варьете Рояль уже более пяти лет собирает аншлаги благодаря сочетанию эстетики варьете, живого вокала и чувственных постановок.
В центре программы — яркая Lida Lee (17 и 31 октября), харизматичный фронтмен группы О.Torvald Женя Галич (3 октября), постановки хореографов Танцев со звездами и специальные музыкальные гости.
В билет входит шоу, сервировка столика и бутылка вина или игристого — формат, который подходит для особой даты.
Когда: 3, 17, 31 октября, 19:00
Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)
Вход: 1 190 — 2 990 грн
Caribbean Disco Party
По субботам Caribbean Club приглашает на легендарные Caribbean Disco Party — взрывные вечеринки с живой музыкой, любимыми хитами и танцами.
Еженедельно на сцене — кавер-группы After Dark, ХПЗ, TOKYO и REAL BAND, которые превращают знакомые треки в энергичные шоу. А DJ Mustafaev держит танцпол в ритме, которому невозможно сопротивляться.
Особый танцевальный ивент — 18 октября. В этот вечер Caribbean Disco Party предстанет в ковбойском формате: зажигательные дискохиты сольются с атмосферой дикого запада.
Когда: 4, 11, 18, 25 октября, 18:30
Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)
Вход: 290 — 590 грн
Спектакли театра Черный Квадрат
В октябре на сцене Caribbean Club — спектакли театра Черный Квадрат, известного своим откровенным юмором и острыми сюжетами. В репертуаре — истории о любви, сексе, отношениях и поисках себя.
Среди постановок:
- 4 октября — Азбука секса от А до Я
- 8 октября — Не все любят порно
- 11 октября — Предварительные ласки
- 15 октября — Ищу мужчину на каждый день
- 18 октября — Голая правда
- 22 октября — Секс в разных театрах
- 25 октября — Влюбленные танцуют в постели
- 29 октября — 21 минута до и после секса.
Когда: 4, 8, 11, 15, 18, 25, 29 октября
Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)
Вход: от 390 грн
Sex improv от Kvadrat Шоу
Что будет, если совместить театр, импровизацию в стиле Бродвея и интерактив со сцены? Получите Sex Improv — непредсказуемое и увлекательное шоу от команды Kvadrat Шоу.
Это не просто спектакль — это эксперимент, в котором каждый зритель становится соавтором событий. Вы решаете, что будет дальше, кем станут актеры и где будет разворачиваться действие.
9 октября на сцену выйдут ТОП-игроки Kvadrat Шоу: Ирина Гатун, Сергей Федорчук, Евгений Амарица, Александр Розявков, Полина Голованова.
Когда: 9 октября, 19:00
Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)
Вход: от 420 — 850 грн
Miles Davis: 100 Years of Glory
Caribbean Club приглашает на особое событие к 100-летию со дня рождения Майлза Дэвиса — одного из самых влиятельных джазменов XX века. В программе — культовые композиции So What, Bitches Brew и другие знаковые треки.
На сцену выйдут юные музыканты в возрасте от 8 до 18 лет, лауреаты международных конкурсов, а также семейная группа ShekBand. Идея концерта принадлежит джазовому пианисту и педагогу Алексею Прощенкову, который подготовил эксклюзивные аранжировки специально для этой даты.
Когда: 14 октября, 18:30
Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)
Вход: от 390 — 690 грн
Концерт SEVERYNA
16 октября певица SEVERYNA выступит в Caribbean Club с новой программой Красивая, потому что счастливая!
На сцене прозвучат главные TikTok-хиты исполнительницы — Тихше, Металеве серце, Наречена и День народження, а также новые песни, которые ранее еще не звучали вживую.
Специально для этого концерта SEVERYNA переосмыслила звучание знакомых треков, так что готовьтесь услышать их по-новому.
Когда: 16 октября, 19:00
Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)
Вход: от 300 до 750 грн
Концерт Tina Petriv Перевтілення 2.0
19 октября в Caribbean Club певица из Калуша Tina Petriv (Кристина Петрив) представит свой первый сольный концерт Перевтілення 2.0.
Она имеет мощный академический бэкграунд и уже успела заявить о себе в телепроекте Одна Родина и в финале престижного конкурса им. Jana Kiepuryw Krinicy-Zdroju в Польше.
На сцене Caribbean Club она представит программу, сочетающую новую музыку и лучшее из творческого наследия артистки.
Когда: 19 октября, 19:00
Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)
Вход: от 450 до 650 грн
Благотворительный стендап Удачники
23 октября в Caribbean Club состоится благотворительный стендап-вечер Удачники — событие, которое сочетает юмор и поддержку ВСУ. Все средства от продажи билетов пойдут на аэроразведку для подразделений Украинской Добровольческой Армии.
На сцене выступят стендап-комики, хорошо знакомые зрителям благодаря Рассмеши комика, Женскому кварталу, шоу Stand up Battle и Подпольному стендапу. Среди них — Лера Мандзюк, Роман Щербан, Анна Кочегура и Женя Коротков.
Когда: 23 октября, 19:00
Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)
Вход: от 390 до 790 грн
Концерт Марты Адамчук
24 октября Марта Адамчук выступит со вторым сольным концертом в Caribbean Club. На сцене прозвучат известные композиции певицы, такие как Колія, Палає и Рожевий туман, а также новые песни и неожиданные интерпретации украинской классики.
Концерт пройдет в сопровождении бэнда. В программе также — дуэты с приглашенными звездными гостями.
Когда: 24 октября, 19:00
Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)
Вход: от 390 — 1 490 грн
Танцевально-театральное шоу CARMEN. Новая история
CARMEN. Новая история — первое в Украине танцевально-театральное шоу, созданное на основе бального танца.
Это не классическая опера и не драматический спектакль. В шоу — 16 танцоров, 20 номеров и мощная драматургия, раскрывающаяся не через слова, а через танец. CARMEN. Новая история затрагивает темы женской силы, ревности, контроля и свободы — и переосмысливает знакомый образ героини в новом, современном свете.
Шоу создает команда Step Way Showballet — одни из лучших в стране специалистов по бальному танцу и сценической постановке. А камерная атмосфера Caribbean Club делает эту премьеру еще более интенсивной — так, будто события разворачиваются прямо перед вами.
Когда: 26 октября, 19:00
Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)
Вход: от 1 000 — 1 750 грн
Концерт Green Grey
30 октября в Caribbean Club — концерт легенд украинского рока Green Grey в рамках тура Под дождем. Группа, которая более 30 лет формирует звучание украинской сцены, возвращается в Киев — с живым выступлением, проверенными хитами и новыми треками.
Мурик и Дизель обещают вечер без компромиссов: живой звук, безумная энергия и полное погружение в рок-н-ролльную стихию. Концерт имеет благотворительную цель: во время тура Green Grey собирают средства на реабилитацию и протезирование украинских военных.
Когда: 30 октября, 19:00
Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)
Вход: от 490 — 1 590 грн
Актуальное расписание событий и билеты — на caribbean.com.ua и peppersclub.com.ua. В случае воздушной тревоги — можно воспользоваться ближайшим укрытием.
Фото: Анна Тринчер, Caribbean Club, Getty images