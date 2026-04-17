Южнокорейский танкер с сырой нефтью впервые безопасно прошёл из порта в Саудовской Аравии альтернативным маршрутом через Красное море, минуя Ормузский пролив.

Об этом сообщает JoongAng Daily со ссылкой на Министерство океанов и рыболовства Южной Кореи.

Первое судно прошло в обход Ормузского пролива

В ведомстве отметили, что судно успешно преодолело маршрут через Красное море. Это первый случай, когда страна использовала обходной путь вместо фактически заблокированного Ормузского пролива.

Сейчас смотрят

Танкер загрузил сырую нефть в порту Янбу в Саудовской Аравии на побережье Красного моря. Этот порт является конечной точкой саудовского Восточно-Западного нефтепровода (Petroline).

В министерстве заявили, что ведомство отслеживает ситуацию в режиме реального времени для контроля безопасности судна.

Также оно передавало информацию по безопасности и поддерживало постоянную связь с судном.

По данным ведомства, этот рейс подтверждает результативность действий правительства Южной Кореи по стабилизации поставок сырой нефти с Ближнего Востока на фоне неопределённости, возникшей из-за войны с Ираном.

— Мы и далее будем делать всё возможное, чтобы поставки сырой нефти в Южную Корею нашими судами могли осуществляться без перебоев на Ближнем Востоке, помня о безопасности наших судов и экипажей, — заявил министр океанов и рыболовства Хван Чен У.

В то же время Красное море также не является полностью безопасным маршрутом. Угрозу для судоходства там представляют поддерживаемые Ираном йеменские хуситы.

Что известно о нефтепроводе Восток-Запад

Саудовский Восточно-Западный нефтепровод (Petroline) имеет длину около 1200 км и соединяет месторождения Персидского залива с портом Янбу на Красном море.

В 2026 году из-за риска блокировки Ормузского пролива его мощность довели до исторического максимума — более 7 млн баррелей в сутки.

Это делает нефтепровод ключевым маршрутом для экспорта нефти в обход Ирана.

После блокировки Ормузского пролива этот нефтепровод стал единственным маршрутом экспорта нефти Саудовской Аравии.

Напомним, 12 апреля Саудовская Аравия сообщила о восстановлении полной мощности перекачки нефтепровода Восток-Запад, который способен транспортировать до 7 млн баррелей нефти в сутки через Красное море.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.