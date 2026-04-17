Силы специальных операций ВСУ поразили логистическую базу российского центра беспилотных технологий Рубикон во временно оккупированном Мангуше Донецкой области.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВС Украины.

Удар по базе Рубикон под Мариуполем: что известно

По данным ССО, атака произошла в ночь на 17 апреля.

Удары по объектам противника нанесли дроны подразделений Middle-strike ССО.

По информации военных, в районе базы зафиксирована серия взрывов, после которых возникли масштабные пожары.

Что известно о базе Рубикон

Российский центр беспилотных технологий Рубикон активно применяется против Сил обороны Украины.

Подразделение использует широкий спектр дронов — от FPV и Ланцетов до разведывательных беспилотников типа ZALA, Орлан и SuperCam, а также морских дронов.

Фактически речь идет об одном из ключевых элементов дроновых возможностей российской армии.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал о серии ударов по военным объектам РФ и на временно оккупированных территориях.

В частности, поражены пункты управления, логистические хабы, склады боеприпасов и базы ремонта техники.

Среди подтвержденных целей — радиолокационные станции Небо-М и Подлет, а также склады десантно-штурмовых катеров в Крыму.

