Телеведущая программы Факты ICTV Инна Шевченко сообщила о рождении первенца. Она родила сына от французского режиссера Лорана Жави.

О радостной новости в семье Шевченко сообщила в социальной сети Instagram.

Инна Шевченко стала мамой

Инна Шевченко родила мальчика 3 октября 2025 года, отметив, что малыш должен был появиться на свет позже.

Сейчас смотрят

– Мама в 47. Наше чудо решило произойти немного раньше! 3.10.2025. Мальчик. 3 780 г. Позже расскажу подробности. А сейчас отдыхаем и наслаждаемся нашим счастьем!, – написала Шевченко.

Ранее ведущая признавалась в постах в социальной сети, что забеременела благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

В Instagram она также опубликовала фото малыша, а точнее его ручки.

View this post on Instagram A post shared by ТелеведучаNews/ICTV (@inna_shevchenko_ictv)

В комментариях к посту Инну Шевченко поздравили ее коллеги и подписчики:

Поздравляю! Здоровья и малышке, и тебе! Прекрасная новость;

Инна, поздравления Вам от мамы в 46;

Вау! Какое счастье! Искренне поздравляю! Здоровья малышке, сил родителям;

Инна, поздравляю вас всех! Какое счастье!

Напомним, в 2020 году Инна Шевченко сообщила, что вышла замуж за Лорана Жави. Свадьба состоялась во французском Провансе. Среди гостей были свидетели и близкие родственники жениха.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.