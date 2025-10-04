Мама в 47: телеведущая Инна Шевченко родила первенца
Телеведущая программы Факты ICTV Инна Шевченко сообщила о рождении первенца. Она родила сына от французского режиссера Лорана Жави.
О радостной новости в семье Шевченко сообщила в социальной сети Instagram.
Инна Шевченко стала мамой
Инна Шевченко родила мальчика 3 октября 2025 года, отметив, что малыш должен был появиться на свет позже.
– Мама в 47. Наше чудо решило произойти немного раньше! 3.10.2025. Мальчик. 3 780 г. Позже расскажу подробности. А сейчас отдыхаем и наслаждаемся нашим счастьем!, – написала Шевченко.
Ранее ведущая признавалась в постах в социальной сети, что забеременела благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).
В Instagram она также опубликовала фото малыша, а точнее его ручки.
В комментариях к посту Инну Шевченко поздравили ее коллеги и подписчики:
- Поздравляю! Здоровья и малышке, и тебе! Прекрасная новость;
- Инна, поздравления Вам от мамы в 46;
- Вау! Какое счастье! Искренне поздравляю! Здоровья малышке, сил родителям;
- Инна, поздравляю вас всех! Какое счастье!
Напомним, в 2020 году Инна Шевченко сообщила, что вышла замуж за Лорана Жави. Свадьба состоялась во французском Провансе. Среди гостей были свидетели и близкие родственники жениха.