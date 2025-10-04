Телеведуча програми Факти ICTV Інна Шевченко повідомила про народження первістка. Вона народила сина від французького режисера Лорана Жаві.

Про радісну новину у родині Шевченко повідомила у соціальній мережі Instagram.

Інна Шевченко стала мамою

Інна Шевченко народила хлопчика 3 жовтня 2025 року, зазначивши, що малюк мав з’явитися на світ пізніше.

– Мама в 47. Наше диво вирішило статися трішки раніше! 3.10.2025. Хлопчик. 3 780 г. Пізніше розповім подробиці. А зараз відпочиваємо і насолоджуємося нашим щастям!, – написала Шевченко.

Раніше ведуча зізнавалася у дописах у соціальній мережі, що завагітніла завдяки екстракорпоральному заплідненню (ЕКЗ).

В Instagram вона також опублікувала фото малюка, а точніше його ручки.

У коментарях до допису Інну Шевченко привітали її колеги та підписники:

Вітаю! Здоровʼя і малючку, і тобі! Прекрасна новина;

Інно, вітання Вам від мами в 46;

Вау! Яке щастя! Щиро вітаю! Здоровʼя малятку, сил батькам;

Інна, вітаю вас всіх! Таке щастя!

Нагадаємо, у 2020 році Інна Шевченко повідомила, що вийшла заміж за Лорана Жаві. Весілля відбулося у французькому Провансі. Серед гостей були свідки і близькі родичі нареченого.

