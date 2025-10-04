Мама в 47: телеведуча Інна Шевченко народила первістка
Телеведуча програми Факти ICTV Інна Шевченко повідомила про народження первістка. Вона народила сина від французького режисера Лорана Жаві.
Про радісну новину у родині Шевченко повідомила у соціальній мережі Instagram.
Інна Шевченко стала мамою
Інна Шевченко народила хлопчика 3 жовтня 2025 року, зазначивши, що малюк мав з’явитися на світ пізніше.
– Мама в 47. Наше диво вирішило статися трішки раніше! 3.10.2025. Хлопчик. 3 780 г. Пізніше розповім подробиці. А зараз відпочиваємо і насолоджуємося нашим щастям!, – написала Шевченко.
Раніше ведуча зізнавалася у дописах у соціальній мережі, що завагітніла завдяки екстракорпоральному заплідненню (ЕКЗ).
В Instagram вона також опублікувала фото малюка, а точніше його ручки.
View this post on Instagram
У коментарях до допису Інну Шевченко привітали її колеги та підписники:
- Вітаю! Здоровʼя і малючку, і тобі! Прекрасна новина;
- Інно, вітання Вам від мами в 46;
- Вау! Яке щастя! Щиро вітаю! Здоровʼя малятку, сил батькам;
- Інна, вітаю вас всіх! Таке щастя!
Нагадаємо, у 2020 році Інна Шевченко повідомила, що вийшла заміж за Лорана Жаві. Весілля відбулося у французькому Провансі. Серед гостей були свідки і близькі родичі нареченого.