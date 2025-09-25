Футболист сборной Украины и лиссабонской Бенфики Георгий Судаков во второй раз стал отцом. Жена спортсмена Елизавета родила девочку.

Об этом супруги Судаковы сообщили на своих страницах в социальной сети Instagram.

Судаков во второй раз стал отцом

Со снимков, опубликованных супругами Судаковыми, стало известно, что девочка родилась еще 17 сентября ростом 51 см и весом более 3 кг.

Они также рассекретили имя ребенка – девочку назвали Златой.

– Наш маленький мир родился, – написала Елизавета Судакова в Instagram, опубликовав фото дочери.

В посте Судакова добавила несколько фото, в частности маленьких ножек ребенка, как их старшая дочь Милана встречает и нежно обнимает сестричку, кадры из роддома и саму Злату.

Георгий и Елизавета поженились в 2022 году. У супругов есть трехлетняя дочь Милана.

Напомним, в летнее трансферное окно Георгий Судаков на правах аренды перешел в португальскую Бенфику до конца сезона-2025/2026 с обязательным правом выкупа.

