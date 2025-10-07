Жених телеведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, поделился новыми подробностями о своей службе и состоянии здоровья.

Он признался, что годы выполнения боевых задач сказались, в частности, на его спине.

Жених Никитюк рассказал о службе и здоровье

Дмитрий предложил подписчикам спросить его все, что их интересует. Для рубрики Вопрос-ответ он выбрал семейное фото из лифта.

На снимке видно, что Бабчук немного изменил имидж, отпустив волосы. Леся в это время в кадр не смотрела, а заглядывала в коляску к малышу.

Военный сообщил, что сейчас выполняет боевые задачи по напряженному графику, из-за которого ему редко удается увидеться с семьей.

– Да, сутки дома, три года на работе, – с юмором написал Дмитрий, отвечая на вопрос о загруженности.

Этот ответ он дополнил фото с полей, на котором засветил большую татуировку на спине.

Бабчук добавил, что за годы службы получил семь протрузий, однако не теряет боевого настроя.

— Порядок, поперек в “трусах” (семь протрузий). Похудел, довольно ощутимо, ну ничего, сейчас пару кубов теста и огня-огня, — отметил военный.

Дмитрий Бабчук присоединился к Вооруженным силам еще в 2016 году. Сегодня он продолжает службу, чередуя выполнение боевых задач с короткими периодами восстановления.

Во время одной из предыдущих сессий вопросов он также признавался, что, несмотря на любовь к военному делу, больше всего скучает по семье.

Напомним, Леся Никитюк в июне родила сына от Дмитрия Бабчука. Имя малыша пара пока не раскрывает. Об их отношениях стало известно прошлой осенью.

