Сутки дома, три года на работе: любимый Никитюк признался, как война повлияла на его здоровье
Жених телеведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, поделился новыми подробностями о своей службе и состоянии здоровья.
Он признался, что годы выполнения боевых задач сказались, в частности, на его спине.
Жених Никитюк рассказал о службе и здоровье
Дмитрий предложил подписчикам спросить его все, что их интересует. Для рубрики Вопрос-ответ он выбрал семейное фото из лифта.
На снимке видно, что Бабчук немного изменил имидж, отпустив волосы. Леся в это время в кадр не смотрела, а заглядывала в коляску к малышу.
Военный сообщил, что сейчас выполняет боевые задачи по напряженному графику, из-за которого ему редко удается увидеться с семьей.
– Да, сутки дома, три года на работе, – с юмором написал Дмитрий, отвечая на вопрос о загруженности.
Этот ответ он дополнил фото с полей, на котором засветил большую татуировку на спине.
Бабчук добавил, что за годы службы получил семь протрузий, однако не теряет боевого настроя.
— Порядок, поперек в “трусах” (семь протрузий). Похудел, довольно ощутимо, ну ничего, сейчас пару кубов теста и огня-огня, — отметил военный.
Дмитрий Бабчук присоединился к Вооруженным силам еще в 2016 году. Сегодня он продолжает службу, чередуя выполнение боевых задач с короткими периодами восстановления.
Во время одной из предыдущих сессий вопросов он также признавался, что, несмотря на любовь к военному делу, больше всего скучает по семье.
Напомним, Леся Никитюк в июне родила сына от Дмитрия Бабчука. Имя малыша пара пока не раскрывает. Об их отношениях стало известно прошлой осенью.