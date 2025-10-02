Леся Никитюк рассказала, как ей удается совмещать уход за сыном и работу на телевидении.

Телеведущая после рождения первенца довольно быстро вернулась к съемкам, в частности к проекту Кто сверху? на Новом канале. Леся не скрывает, что сделать это удалось благодаря поддержке родных.

Никитюк о материнстве и работе

Хотя ведущая и волновалась по поводу совмещения карьеры и материнства, серьезных трудностей ей удалось избежать. Больше всего с ребенком Лесе помогает мама Екатерина.

— Я человек легкий, поэтому у меня все легко. Удачно совместила материнство со съемками, хотя и волновалась по этому поводу. Но Господь дал моей маме здоровье и силы. Поэтому мама, богиня нашей семьи, с большой радостью и за 200 грн в час согласилась посидеть с внуком. Шучу! Мама Кэт очень помогла, — рассказала Никитюк.

К маме также присоединилась невестка Леси, поэтому они вместе заботились о малыше, пока звездная мама работала на съемочной площадке.

— А потом к нам еще присоединилась невестка, и они вдвоем прекрасно провели время с нашим сыном, пока я работала. Во время съемок трудностей не было. Кроме Дантеса и сцеживания молока (смеется), — добавила Леся.

Напомним, что Леся Никитюк родила сына 15 июня. Отцом малыша стал военнослужащий Дмитрий Бабчук, который младше ведущей на девять лет. Имя первенца пара пока не раскрывает, однако в сети поговаривают, что мальчика назвали Орестом.

