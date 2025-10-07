Наречений телеведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, поділився новими подробицями щодо своєї служби та стану здоров’я.

Він зізнався, що роки виконання бойових завдань позначилися, зокрема, на його спині.

Наречений Нікітюк розповів про службу та здоровʼя

Дмитро запропонував підписникам спитати його все, що їх цікавить. Для рубрики Запитання-відповідь він обрав родинне фото з ліфта.

На знімку видно, що Бабчук трохи змінив імідж, відпустивши волосся. Леся у той час в кадр не дивилася, а зазирала у візок до малюка.

Військовий повідомив, що нині виконує бойові завдання за напруженим графіком, через який йому рідко вдається побачитися з родиною.

– Так, добу вдома, три роки на роботі, – з гумором написав Дмитро, відповідаючи на питання про завантаженість.

Цю відповідь він доповнив фото з полів, на якому засвітив велике татуювання на спині.

Бабчук додав, що за роки служби отримав сім протрузій, однак не втрачає бойового настрою.

— Порядок, поперек у “трусах” (сім протрузій). Схуд, доволі таки відчутно, ну нічого, зараз пару кубів тесту і вогню-вогню, – зазначив військовий.

Дмитро Бабчук долучився до Збройних сил ще у 2016 році. Сьогодні він продовжує службу, чергуючи виконання бойових завдань із короткими періодами відновлення.

Під час однієї з попередніх сесій запитань він також зізнавався, що, попри любов до військової справи, найбільше сумує за родиною.

Нагадаємо, Леся Нікітюк у червні народила сина від Дмитра Бабчука. Ім’я малюка пара поки не розкриває. Про їхні стосунки стало відомо минулої осені.

