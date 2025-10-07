Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились вместе на публике после развода
Звездная экс-пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вышли на красную дорожку – впервые после развода, который они официально оформили в январе.
Лопес и Аффлек появились на премьере мюзикла Поцелуй женщины-паука (Kiss of the Spider Woman) в Нью-Йорке, где Джей Ло не только исполнила главную роль, но и выступила сопродюсером вместе с бывшим.
Лопес и Аффлек впервые вместе после разрыва
Во время премьеры актеры выглядели дружелюбно. Дженнифер Лопес улыбалась, когда Бен Аффлек наклонялся к ней, чтобы что-то сказать. Также он поддерживал ее рукой за талию, помогая пройти по красной дорожке.
Для появления на красной дорожке 56-летняя Дженнифер выбрала эффектное светло-коричневое платье с черным полупрозрачным слоем, напоминающим паутину, а 53-летний Бен предпочел классический темно-синий костюм.
Аффлек назвал Лопес “впечатляющей” в новом фильме и отметил ее профессионализм.
– С самого начала Дженнифер решила отдать проекту все, что имеет. Она работала невероятно много. В этом фильме можно увидеть все ее таланты. Она выросла на классических мюзиклах и действительно делает все – и поет, и танцует, и играет, – отметил актер.
В свою очередь, Джей Ло поблагодарила бывшего мужа за участие в создании ленты.
– Если бы не Бен, этот фильм вообще бы не сняли. Я всегда буду отдавать ему должное уважение, – заверила звезда.
Она также добавила, что работа над Поцелуем женщины-паука помогла ей пережить сложный период личной жизни.
– Это фильм о бегстве от реальности, о том, как искусство спасает нас в самые тяжелые моменты. Работа над ним стала для меня осуществлением мечты и помогла выстоять, когда было непросто, – призналась артистка.
Развод Лопес и Аффлека
В прошлом месяце Дженнифер призналась в интервью CBS Sunday Morning, что развод стал переломным моментом в ее жизни. Она заявила, что “это было лучшее, что могло случиться”, поскольку изменило ее. Лопес поделилась, что это помогло ей “вырасти и стать более осознанной”.
Бен Аффлек в своем интервью GQ в марте также высказался с уважением к бывшей жене.
– Я испытываю только уважение к Дженнифер. Люди часто ищут причины разрывов, но на самом деле все проще. Это история о двух людях, которые пытаются разобраться в своих отношениях и жизни – как и все мы, – пояснил звезда Бэтмена.
Фильм Поцелуй женщины-паука – экранизация одноименного мюзикла, режиссером которого стал Билл Кондон. Лопес сыграла в нем главную роль, воплотив персонажа по имени Ингрид Луна. Ее работа уже получила положительные отзывы критиков.
Мировая премьера мюзикла на больших экранах запланирована на 10 октября.