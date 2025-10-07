Зіркове експодружжя Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову вийшли на червону доріжку – вперше після розлучення, яке вони офіційно оформили у січні.

Лопес та Аффлек з’явилися на прем’єрі мюзиклу Поцілунок жінки-павука (Kiss of the Spider Woman) у Нью-Йорку, де Джей Ло не лише виконала головну роль, а й виступила співпродюсеркою разом із колишнім.

Лопес та Аффлек вперше разом після розриву

Під час прем’єри актори мали дружній вигляд. Дженніфер Лопес посміхалася, коли Бен Аффлек нахилявся до неї, щоби щось сказати. Також він підтримав її рукою за талію, допомагаючи пройти червоною доріжкою.

Для появи на червоному хіднику 56-річна Дженніфер обрала ефектну світло-коричневу сукню з чорним напівпрозорим шаром, що нагадував павутину, водночас 53-річний Бен віддав перевагу класичному темно-синьому костюму.

Аффлек назвав Лопес “вражаючою” у новому фільмі та відзначив її професіоналізм.

– Від самого початку Дженніфер вирішила віддати проєкту все, що має. Вона працювала неймовірно багато. У цьому фільмі можна побачити всі її таланти. Вона виросла на класичних мюзиклах і справді робить усе – і співає, і танцює, і грає, – зауважив актор.

Своєю чергою Джей Ло подякувала колишньому чоловікові за участь у створенні стрічки.

– Якби не Бен, цей фільм узагалі б не зняли. Я завжди віддам йому цю належну шану, – запевнила зірка.

Вона також додала, що робота над Поцілунком жінки-павука допомогла їй пережити складний період особистого життя.

– Це фільм про втечу від реальності, про те, як мистецтво рятує нас у найважчі моменти. Робота над ним стала для мене здійсненням мрії і допомогла вистояти, коли було непросто, – зізналася артистка.

Розлучення Лопес та Аффлека

Минулого місяця Дженніфер зізналася в інтерв’ю CBS Sunday Morning, що розлучення стало переломним моментом у її житті. Вона заявила, що “це було найкраще, що могло статися”, оскільки змінило її. Лопес поділилася, що це допомогло їй “вирости та стати більш усвідомленою”.

Бен Аффлек у своєму інтерв’ю GQ у березні також висловився з повагою до колишньої дружини.

– Я маю лише повагу до Дженніфер. Люди часто шукають причини розривів, але насправді все простіше. Це історія про двох людей, які намагаються розібратися у своїх стосунках і житті – як і всі ми, – пояснив зірка Бетмена.

Фільм Поцілунок жінки-павука – екранізація однойменного мюзиклу, режисером якого став Білл Кондон. Лопес зіграла у ньому головну роль, втіливши персонажа на імʼя Інгрід Луна. Її робота вже отримала позитивні відгуки критиків.

Світова прем’єра мюзиклу на великих екранах запланована на 10 жовтня.

Джерело : PageSix

