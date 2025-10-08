Основательница J’amemme Юлия Ярмолюк обвинила певицу Наталью Могилевскую в ношении подделок бренда.

Дизайнер заявила, что звезда неоднократно появлялась на публике в нарядах, которые являются копиями одного из фирменных платьев J’amemme под названием Камелия.

Могилевскую упрекнули за ношение подделок

В сториз в Instagram Ярмолюк опубликовала фото, на которых артистка позирует в платьях с имитацией объемного цветка на животе. Дизайнер утверждает, что эти наряды Могилевской являются подделками бренда J’amemme.

— Наталья Могилевская, за что вы так? Эти платья на фото – подделки, скопированные с украинского бренда J’amemme. Так и хочется сказать: не опять, а снова, — написала основательница J’amemme.

На официальном сайте J’amemme указано, что платье Камелия создано из шелкового сатина. Его стоимость составляет €1 300 (62,7 тыс. грн).

Наталья Могилевская обвинения пока не комментировала.

J’amemme — это бренд одежды, в основе которого лежит “искусство плиссированных текстур”. Он был основан Юлией Ярмолюк в 2018 году.

Наряды J’amemme неоднократно выбирали знаменитости, среди которых: Мэй Маск, Кэт Грэм, Клэр Холт, Леони Ханне, Лили Коллингс, Оливия Калпо и Коко Роша.

Бренд часто появляется на страницах популярных журналов о моде: Vogue Philippines, Vogue Portugal, Schön! China и ELLE Czechoslovakia.

