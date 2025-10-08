Засновниця J’amemme Юлія Ярмолюк звинуватила співачку Наталію Могилевську у носінні підробок бренду.

Дизайнерка заявила, що зірка неодноразово з’являлася на публіці у вбраннях, які є копіями однієї з фірмових суконь J’amemme під назвою Камелія.

Могилевській дорікнули за носіння підробок

У сториз в Instagram Ярмолюк опублікувала фото, на яких артистка позує у сукнях з імітацією об’ємної квітки на животі. Дизайнерка стверджує, що ці вбрання Могилевської є підробками бренду J’amemme.

– Наталія Могилевська, за що ви так? Ці сукні на фото – підробки, скопійовані з українського бренду J’amemme. Так і хочеться сказати: не опять, а знову, – написала засновниця J’amemme.

На офіційному сайті J’amemme вказано, що сукня Камелія створена з шовкового сатину. Її вартість становить €1 300 (62,7 тис. грн).

Наталія Могилевська звинувачення поки не коментувала.

J’amemme – це бренд одягу, в основі якого лежить “мистецтво плісованих текстур”. Він був заснований Юлією Ярмолюк у 2018 році.

Вбрання J’amemme неодноразово обирали знаменитості, серед яких: Мей Маск, Кет Грем, Клер Холт, Леоні Ханне, Лілі Коллінгс, Олівією Калпо та Коко Роша.

Бренд часто з’являється на сторінках популярних журналів про моду: Vogue Philippines, Vogue Portugal, Schön! China та ELLE Czechoslovakia.

