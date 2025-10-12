Нацотбор на Детское Евровидение 2025: кто в тройке ведущих
12 октября Украина выберет представителя на Детское Евровидение 2025.
Кто будет ведущим Национального отбора на международный песенный конкурс – читайте в материале.
Ведущие Нацотбора на Детское Евровидение 2025
Ведущими Нацотбора на Детское Евровидение 2025 стали бессменный комментатор песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко, певица Маша Кондратенко и ведущая видеоблога Евровидение Украина Анна Тульева.
Мирошниченко, который будет главным модератором шоу в этом году, признался, что Детское Евровидение занимает особое место в его сердце. Именно с этого конкурса в 2005 году в Хасселте (Бельгия) началась его профессиональная история.
— Как международный конкурс, так и Нацотбор на Детское Евровидение — это проект моего сердца, ведь это подлинность и территория безусловной любви, — отметил ведущий.
Певица Маша Кондратенко впервые попробует себя в роли ведущей Нацотбора на Детское Евровидение. Ее задача — создать связь между участниками и зрителями.
Анна Тульева, которая уже в третий раз будет вести конкурс, станет проводницей детских мечтаний и предстанет в новом амплуа.
— Во время войны этот конкурс имеет особое значение: он дарит детям пространство для мечтаний, творчества и веры в себя. Для меня это не просто шоу — это место, где юные таланты могут громко заявить о себе и вдохновлять миллионы, — подчеркнула Тульева.
В финале Нацотбора ведущие будут работать как вместе на главной сцене, так и в отдельных конкретных зонах. Трансляция мероприятия начнется в 18:00.
Представителя Украины на Детском Евровидении 2025, которое состоится 13 декабря в Тбилиси (Грузия), определят по результатам голосования жюри и зрителей.