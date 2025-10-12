12 жовтня Україна обере представника на Дитяче Євробачення 2025.

Хто буде ведучим Національного відбору до міжнародного пісенного конкурсу – читайте в матеріалі.

Ведучі Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025

Ведучими Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 стали незмінний коментатор пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, співачка Маша Кондратенко та ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва.

Мірошниченко, який буде головним модератором цьогорічного шоу, зізнався, що Дитяче Євробачення посідає особливе місце в його серці. Саме з цього конкурсу у 2005 році в Гасселті (Бельгія) розпочалася його професійна історія.

– Як міжнародний конкурс, так і Нацвідбір на Дитяче Євробачення — це проєкт мого серця, адже це справжність і територія безумовної любові, – зазначив ведучий.

Співачка Маша Кондратенко вперше спробує себе у ролі ведучої Нацвідбору на Дитяче Євробачення. Її завдання — створити зв’язок між учасниками та глядачами. Анна Тульєва, яка вже втретє буде вести конкурс, стане провідницею дитячих мрій та постане у новому амплуа.

– У час війни цей конкурс має особливе значення: він дарує дітям простір для мрій, творчості та віри в себе. Для мене це не просто шоу — це місце, де юні таланти можуть голосно заявити про себе та надихати мільйони, – наголосила Тульєва.

У фіналі Нацвідбору ведучі працюватимуть як разом на головній сцені, так і в окремих конкретних зонах. Трансляція заходу розпочнеться о 18:00.

Представника України на Дитячому Євробаченні 2025, яке відбудеться 13 грудня у Тбілісі (Грузія), визначать за результатами голосування журі та глядачів.

