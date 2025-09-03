Стартовал прием заявок на национальный отбор песенного конкурса Евровидение 2026. Подать заявку можно с 3 сентября по 27 октября 2025 года через форму на сайте eurovision.ua.

Кто может подать заявку на Нацотбор

Участие разрешено артистам, которым по состоянию на 3 мая 2026 года будет не менее 16 лет. Подавать заявки могут как сольные исполнители, так и группы до шести человек.

Песня должна длиться не более трех минут, быть оригинальной и не обнародованной ранее. Количество заявок от одного участника не ограничивается, допускаются демоверсии.

Важное условие – участники украинского отбора не могут параллельно участвовать в отборах других стран.

Как будет проходить отбор

На первом этапе сформируют лонг-лист до 15 исполнителей, которые обязательно пройдут живое прослушивание. До 15 декабря будут определены финалисты Нацотбора – до 9 участников.

Еще одного финалиста выберут через рейтинговое онлайн-голосование среди тех, кто не прошел в финал напрямую.

Финал состоится в феврале 2026 года в формате большого концерта. Победителя определят зрители и жюри.

В этом году музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение 2026 стала Джамала. Победительница Евровидения 2016 призвала будущих участников не бояться экспериментов и подчеркнула важность живого исполнения.

Юбилейный конкурс состоится в Австрии благодаря победе JJ с песней Wasted Love. Полуфиналы 70-го Евровидения пройдут 12 и 14 мая, гранд-финал – 16 мая в Wiener Stadthalle, крупнейшей крытой арене страны.

Это уже третий раз, когда Вена принимает Евровидение: впервые – в 1967 году после победы Удо Юргенса, во второй раз – в 2015 году после триумфа Кончиты Вурст.

Источник : Суспільне

