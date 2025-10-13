Украинский актер и военный Алексей Наконечный с позывным Артист погиб в ДТП – ему было 46 лет.

Боец попал в смертельную аварию, когда возвращался в свою часть после короткого отпуска. Об этом сообщили его жена и коллеги в соцсетях.

Алексей Наконечный погиб в ДТП

По словам актрисы Ольги Сумской, авария произошла буквально за километр до части. Алексей возвращался после отпуска, во время которого навещал жену Мирославу и маленького сына, родившегося в июле.

– Возвращался из краткосрочного отпуска, где навещал заболевшую жену с трехмесячным сыном. Погиб в ДТП, поэтому выплат семье не положено, – написала актриса, опубликовав номер карты Мирославы Наконечной.

Председатель правления Союза морских пехотинцев Украины Юрий Голодов сообщил, что актер добровольно вступил в ряды ВСУ в феврале 2022 года, в первые дни полномасштабного вторжения.

Жена погибшего воина пообещала позже сообщить подробности о прощании и похоронах с Алексеем.

– Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка! Ты будешь всегда рядом, я это знаю! – обратилась к любимому Мирослава.

Напомним, ранее стало известно о гибели актера Андрея Синишина, который служил в театре и также ушел на фронт добровольцем.

Напомним, что в сентябре о потере сообщили и во Львовской опере. На фронте погиб артист балета Дмитрий Пасечник, который присоединился к рядам ВСУ в начале этого лета.

