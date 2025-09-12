На фронте погиб актер Андрей Синишин. Он работал в театре имени Леся Курбаса и театре І люди, і ляльки.

Погиб Андрей Синишин – что известно

Коллеги военного сообщили, что 26-летний Андрей погиб в боях вблизи населенного пункта Юнаковка, что в Сумской области. Это произошло 16 апреля этого года, но информация подтвердилась только сейчас. Ранее актера считали пропавшим без вести.

– Он отдал свою жизнь, защищая свободу как воин, и оставил светлую память как актер, – отметили в театре Леся Курбаса.

С первых дней полномасштабного вторжения Андрей Синишин ушел на фронт под позывным Стус, а позже в составе 80 Галицкой десантно-штурмовой бригады сменил его на Абсурд.

Сейчас смотрят

Для коллектива театра І люди, і ляльки новость о гибели коллеги также стала большим ударом. Еще в апреле, когда его судьба была неизвестна, в заведении вспоминали, каким ценным для них было каждое возвращение Андрея.

– Хочется запечатлеть каждый момент, проведенный рядом. Мы всегда радовались, когда Андрей, даже на короткий отпуск, приходил к нам. Он никогда не садился в зале – забирался на балкончик осветителя и оттуда внимательно наблюдал за спектаклем. В театре он оставил след не только своими ролями, но и особым присутствием – искренним, светлым. Андрей, нам очень тебя не хватает, – говорилось в сообщении на странице театра.

Прощание с Андреем Синишиным состоится в субботу, 13 сентября. В 11:00 похороны пройдут в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.

В 11:40 на площади Рынок запланирована общегородская церемония, после чего траурная процессия отправится в село Розворяны. Там актера похоронят на местном кладбище.

Театральный путь актера и военного

Андрей Синишин учился на актерском курсе Таисии Литвиненко во Львовском университете имени Ивана Франко. В театре Леся Курбаса он играл в постановках Апокрифы Леси Украинки и Опасные связи по Кристоферу Хэмптону.

В театре І люди, і ляльки он выходил на сцену в постановках Рождественская звезда, Снежная королева, Аистенок и чучело и других.

До 2019 года Андрей работал в театре имени Марии Заньковецкой, где играл в Назаре Стодоле, Рождественской ночи, Сватовстве на Гончаровке и Питере Пене: Новая история. Также снялся в фильме 13 автобус (2018).

Фото: театр Леся Курбаса

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.