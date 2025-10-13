Український актор та військовий Олексій Наконечний із позивним Артист загинув у ДТП – йому було 46 років.

Боєць потрапив у смертельну аварію, коли повертався до своєї частини після короткої відпустки. Про це повідомили його дружина та колеги у соцмережах.

Олексій Наконечний загинув у ДТП

За словами акторки Ольги Сумської, аварія сталася буквально за кілометр до частини. Олексій повертався після відпустки, під час якої відвідував дружину Мирославу та маленького сина, що народився у липні.

– Повертався з короткострокової відпустки, де провідував захворілу дружину з тримісячним сином. Загинув у ДТП, тому виплат родині не належить, – написала акторка, опублікувавши номер картки Мирослави Наконечної.

Голова правління Спілки морських піхотинців України Юрій Голодов повідомив, що актор добровільно вступив до лав ЗСУ у лютому 2022 року, в перші дні повномасштабного вторгнення.

Дружина загиблого воїна пообіцяла пізніше повідомити деталі щодо прощання та поховання з Олексієм.

– Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчусь і впораюсь! Заради нашого синочка! Ти будеш завжди поруч, я це знаю! – звернулася до коханого Мирослава.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель актора Андрія Синишина, який служив у театрі та також пішов на фронт добровольцем.

Нагадаємо, що у вересні про втрату повідомили й у Львівській опері. На фронті загинув артист балету Дмитро Пасічник, який долучився до лав ЗСУ на початку цього літа.

