Украинский певец EL Кравчук (настоящее имя Андрей Остапенко-Кравчук) впервые заговорил о желании стать отцом.

Артист не исключает, что после окончания войны сможет усыновить ребенка или создать собственную семью.

EL Кравчук высказался об усыновлении

Певец отметил, что сегодня в Украине много детей нуждаются во внимании взрослых, и эта тема ему близка.

Сейчас смотрят

– Я все рассматриваю и понимаю, что после того, как закончится война, будет много детей, которые будут нуждаться в нашем внимании. Возможно, у меня будет какой-то проект. Возможно, будет своя семья, – поделился EL Кравчук.

Артист, которому сейчас 48 лет, добавил, что не воспринимает возраст как препятствие для создания семьи.

– Для меня возраст – это понятие только в паспорте. Если мы говорим о настоящей жизни, как мы с Данилко всегда говорим, то возраста – нет. Все будет нормально, если ты чувствуешь себя адекватно ситуации, – убежден певец.

Пока EL Кравчук называет “детьми” только свои песни. Он объяснил, что их так же нужно выращивать и любить. Также артист оставляет в сердце место для особого человека, которого встретит в своей жизни.

Напомним, на днях олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева откровенно рассказала, как ее сын Вадим узнал о том, что он усыновлен.

Спортсменка подарила семью мальчику в 2006 году, когда ему было всего 8 месяцев. Впервые об усыновлении она заговорила с ним, когда Вадиму было три года.

Фото: EL Кравчук

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.