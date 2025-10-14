Український співак EL Кравчук (справжнє імʼя Андрій Остапенко-Кравчук) уперше заговорив про бажання стати батьком.

Артист не виключає, що після завершення війни зможе всиновити дитину або створити власну родину.

EL Кравчук висловився про усиновлення

Співак зазначив, що сьогодні в Україні багато дітей потребують уваги дорослих, і ця тема йому близька.

– Я все розглядаю і розумію, що після того, як закінчиться війна, буде багато дітей, які потребуватимуть нашої уваги. Можливо, буде якийсь проєкт у мене. Можливо, буде своя родина, – поділився EL Кравчук.

Артист, якому зараз 48 років, додав, що не сприймає вік як перешкоду для створення родини.

– Для мене вік – це поняття тільки в паспорті. Якщо ми кажемо про справжнє життя, як ми з Данилком завжди кажемо, то віку – ні. Все буде нормально якщо ти відчуваєш себе адекватно ситуації, – переконаний співак.

Наразі EL Кравчук називає “дітьми” лише свої пісні. Він пояснив, що їх так само треба вирощувати та любити. Також артист залишає у серці місце для особливої людини, яку зустріне у своєму житті.

Фото: EL Кравчук

Джерело : Суспільне

