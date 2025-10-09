Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва відверто розповіла, як її син Вадим дізнався про те, що він усиновлений. Спортсменка подарувала сім’ю хлопчику у 2006 році, коли йому було всього 8 місяців.

Подкопаєва про названого сина

Лілія пригадала, що перша розмова з Вадимом про усиновлення відбулася, коли йому було три роки. Тоді вони поверталися відпочинку і проїжджали повз дитячий будинок.

Подкопаєва розповіла синові, що там живуть діти, від яких відмовилися батьки. Тоді Вадим несподівано запитав: А ти мене в цьому будинку знайшла?

– Я тоді завмерла. Почала дивитися на людей у машині, хто це сказав. Потім ми приїхали додому, я намагалася переключити увагу на щось інше. А потім дізналася, що мама йому розповіла, що він усиновлений. І я зрозуміла, що вона зняла з мене тягар — мені не довелося проходити цей шлях самостійно, – поділилася спортсменка.

Більше Подкопаєва не говорила з сином про усиновлення. Вона наголосила, що Вадим, якому у листопаді виповниться 20 років, виріс у любові, турботі і підтримці.

За словами Лілії, хлопець ніколи не намагався знайти своїх біологічних батьків. Вони добровільно відмовилися від нього і навіть не з’явилися на суді.

– Я не уявляю свого життя без нього. У нас дуже-дуже теплий контакт, – сказала Подкопаєва, а також додала, що Вадим нині навчається в Технологічному інституті Джорджії (США) і живе у тому самому кампусі, де у 1996 році зупинялася українська збірна під час Олімпіади.

