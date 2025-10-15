Бронзовая призерка Евровидения 2024, певица Jerry Heil (Яна Шемаева), призналась в непереносимости глютена.

Этот нюанс выяснился, когда артистка поделилась в соцсетях списком из десяти вещей, без которых не может прожить.

Jerry Heil о глютене и зависимостях

Четвертым пунктом в списке значится тост за авокадо, после которого, как иронично заметила Яна, ей приходится страдать.

– Мне нельзя глютен, – объяснила звезда.

К слову, такой же диагноз имеет и певица Надя Дорофеева, из-за чего ей приходится соблюдать диету.

С участницей Евровидения 2013 Тиной Кароль Jerry Heil объединяет страсть к аштанга-йоге, которая заключается в последовательном выполнении асан, синхронизированном с дыханием.

Также в списке зависимостей Яны – произведения французского композитора Франсиса Пуленка, чай, холод – для лучшего написания песен, звучание виолончели, прогулки под дождем без зонтика, а еще в сосновом лесу, работа в студии дни напролет, конечно же, песенный конкурс Евровидение. В сети поговаривают, что Jerry Heil подаст заявку на участие в Нацотборе 2026.

Примечательно, что на нескольких фото есть и коллега Яны по Евровидению 2024 Alyona Alyona. Вместе они исполнили в Базеле трек Teresa & Maria. Вероятно, рэп-исполнительницу настолько впечатлили йогические упражнения Jerry Heil, что она не удержалась, чтобы не прокомментировать список.

– Ох, та аштанга, – написала Alyona Alyona, добавив эмодзи с сердечками в глазах.

Jerry Heil призвала поклонников делиться с ней собственными списками вещей, без которых они не могут прожить. Оказалось, что у многих из них есть один общий пункт в списке – это песни любимой исполнительницы.

