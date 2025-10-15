Зʼїсти тост з авокадо і страждати: Jerry Heil розкрила свій діагноз
Бронзова призерка Євробачення 2024, співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва), зізналася у непереносності глютену.
Цей нюанс зʼясувався, коли артистка поділилася у соцмережах списком з десяти речей, без яких не може прожити.
Jerry Heil про глютен та залежності
Четвертим пунктом у переліку значиться тост за авокадо, після якого, як іронічно зауважила Яна, їй доводиться страждати.
– Мені не можна глютен, – пояснила зірка.
До слова, такий самий діагноз має й співачка Надя Дорофєєва, через що їй доводиться тримати дієту.
З учасницею Євробачення 2013 Тіною Кароль Jerry Heil поєднує пристрасть до аштанга-йоги, яка полягає у послідовному виконанні асан синхронізованому з диханням.
Також у списку залежностей Яни – твори французького композитора Франсіса Пуленка, чай, холод – для кращого написання пісень, звучання віолончелі, прогулянки під дощем без парасольки, а ще у сосновому лісі, робота у студії цілими днями та, звісно ж, пісенний конкурс Євробачення. У мережі подейкують, що Jerry Heil подасть заявку на участь у Нацвідборі 2026.
Примітно, що на кількох фото є й колега Яни за Євробаченням 2024 Alyona Alyona. Разом вони виконали у Базелі трек Teresa & Maria. Ймовірно, реперку настільки вразили йогічні вправи Jerry Heil, що вона не втрималася, аби не прокоментувати список.
– Ох, та аштанга, – написала Alyona Alyona, додавши емодзі із сердечками в очах.
Jerry Heil закликала шанувальників ділитися з нею власними списками речей, без яких вони не можуть прожити. Виявилося, що у багатьох з них є один спільний пункт у переліку – це пісні улюбленої виконавиці.