Jerry Heil вернется на Евровидение, но без Alyona Alyona: в чем причина

Jerry Heil выступит на Евровидении 2025 в швейцарском Базеле как приглашенная звезда. Певица выйдет на международную сцену без рэперши Alyona Alyona, с которой в прошлом году представляла Украину на песенном конкурсе.

Jerry Heil выступит на Евровидении 2025 без Alyona Alyona

О своем участии в нынешнем конкурсе певица сообщила в Instagram. Jerry Heil выступит в интервал-акте Евровидения 2025.

— Привет, Европа и Австралия. Это Jerry Heil из Украины. Не могу дождаться встречи с вами в Базеле. Потому что угадайте что? Я буду выступать на Евровидении 2025 в этом году, — сказала артистка.

А вот рэперше Alyona Alyona не поступали предложения выступить на Евровидении 2025. Эту информацию менеджмент артистки подтвердил изданию Музвар.

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Напомним, что Jerry Heil и Alyona Alyona представляли Украину на Евровидении 2024 с песней Teresa & Maria. Дуэт занял на конкурсе в Мальме третье место.

В этом году, кроме выступления, Jerry Heil также станет спикером Украины на Евровидении. Она объявит баллы нацжури в гранд-финале конкурса в субботу, 17 мая.

Также известно, что в Базель поедет Джамала. Однако свою миссию на Евровидении 2025 артистка пока не раскрывает.

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