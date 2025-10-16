Певица Надя Дорофеева призналась, чего она никогда не делала в жизни. Кроме того, артистка поделилась большим списком своих привычек и правил, которые помогают ей поддерживать здоровье, красоту и внутренний баланс.

Надя Дорофеева о своих привычках

Звезда поделилась списком правил, которых придерживается каждый день, в своем Instagram. По словам Нади, она «ни разу в жизни» не ложилась спать с макияжем. Эту привычку ей привила мама.

– Мама пугала, что если я засну накрашенная, то ресницы сломаются. Привычка осталась на всю жизнь. Спасибо, мам, – с улыбкой написала артистка.

Надя Дорофеева также рассказала, что старается пить теплую воду по утрам и следит за водным балансом в течение дня. Кроме того, звезда подчеркнула, что полноценный сон – один из главных советов психолога, которого она старается придерживаться.

Певица также занимается спортом с тренером онлайн, даже во время гастролей.

– Для меня это идеальный вариант, чтобы в турах поддерживать форму и свое состояние. Потому что спорт для меня – лучшее лекарство для головы, – отметила исполнительница хита Хартбит.

Дорофеева призналась, что уже полтора года придерживается определенного режима: сладкое – раз в неделю, алкоголь – раз в неделю, Макдональдс – раз в месяц. По ее словам, это положительно повлияло на состояние кожи. Отдельно Надя уделяет внимание уходу за волосами: отказалась от вредных средств и регулярно делает реконструкцию.

Ранее певица рассказывала, что имеет непереносимость глютена, и это также влияет на ее меню. Как оказалось, такая же проблема и у представительницы Украины на Евровидении 2024 Jerry Heil. По ее словам, она не может жить без тостов с авокадо, которые ест, а потом “страдает”.

