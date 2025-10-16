Співачка Надя Дорофєєва зізналася, чого вона не робила ніколи в житті. Крім того, артистка поділилася великим списком своїх звичок та правил, що допомагають їй підтримувати здоров’я, красу та внутрішній баланс.

Надя Дорофєєва про свої звички

Зірка поділилася списком правил, яких дотримується щодня, у своєму Instagram. За словами Наді, вона “жодного разу в житті” не лягала спати з макіяжем. Цю звичку їй прищепила мама.

– Мама лякала, що якщо я засну нафарбована, то вії зламаються. Звичка залишилась на все життя. Дякую, мам, – з усмішкою написала артистка.

Надя Дорофєєва також розповіла, що намагається пити теплу воду вранці та стежить за водним балансом протягом дня. Крім того, зірка наголосила, що повноцінний сон – одна з головних порад психолога, якої вона намагається дотримуватися.

Зараз дивляться

Співачка також займається спортом із тренером онлайн, навіть під час гастролей.

– Для мене це ідеальний варіант, щоб в турах підтримати форму і свій стан. Бо спорт для мене – найкращі ліки для голови, – зазначила виконавиця хіта Хартбіт.

Дорофєєва зізналася, що вже півтора року дотримується певного режиму: солодке – раз на тиждень, алкоголь – раз на тиждень, Макдональдс – раз на місяць. За її словами, це позитивно вплинуло на стан шкіри. Окремо Надя приділяє увагу догляду за волоссям: відмовилася від шкідливих засобів і регулярно робить реконструкцію.

Раніше співачка розповідала, що має непереносність глютену, і це також впливає на її меню. Як виявилося, така ж проблема й у представниці України на Євробаченні 2024 Jerry Heil. За її словами, вона не може жити без тостів з авокадо, які їсть, а потім “страждає”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.