Австралийская певица Sia (Сия Ферлер) оказалась в центре судебного спора с мужем Даниэлем Бернадом, который после разрыва брака требует от нее более $250 тыс. ежемесячных алиментов.

Бывший муж требует от Sia финансовую поддержку

Артистка подала заявление о расторжении брака в марте 2025 года. Пара поженилась в 2022-м, а через два года у них родился сын, которого назвали Самерсолт.

В документах, поданных в суд Лос-Анджелеса, Sia указала причиной разрыва «непримиримые разногласия». Она также просила предоставить ей полную опеку над ребенком, оставив бывшему право на посещение.

Сейчас бывший муж певицы подал ходатайство о финансовой поддержке в размере более $250 тыс. в месяц.

В обращении к суду 47-летний врач-рентгенолог объяснил, что оставил медицинскую карьеру, чтобы поддерживать жену, и теперь не имеет собственного дохода.

Кроме ежемесячных выплат, Бернад требует еще $300 тыс. на оплату юридических услуг и $200 тыс. на судебно-бухгалтерскую экспертизу.

Что известно о втором браке Sia

В документах мужчина описал совместную жизнь с исполнительницей как «роскошную и обеспеченную». По его словам, они жили в доме площадью около 900 кв. м в районе Толука-Лейк в Лос-Анджелесе, стоимость которого оценивается в $12,5 млн.

У пары было от 10 до 12 сотрудников, среди которых два личных повара и два массажиста. Супруги часто путешествовали, в том числе на частных самолетах.

Бернад также отметил, что они вместе основали клинику кетамин-терапии в 2022 году, но после разрыва певица прекратила финансирование, оставив его без средств к существованию.

Напомним, что с 2014 по 2017 год Sia была в браке с Эриком Андерсом Ленгом. Этим летом ее видели вместе с австралийским ведущим Гарри Джоуси – пара держалась за руки.

В 2019 году певица усыновила двух 18-летних парней, которые выходили из системы приемных семей. Один из них стал отцом в 2020 году, поэтому артистка уже имеет статус бабушки.

