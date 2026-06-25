Какую сумму можно перевозить через границу: основные правила
О требованиях к вывозу валюты для украинцев, рассказали в Государственной таможенной службе. Какую сумму можно перевозить через границу и как это правильно делать — читайте в материале.
Какую сумму можно перевозить через границу в 2026 году
Если вы письменно не декларируете в таможенном органе средства, то можете без проблем перемещать наличную валюту и банковские металлы в сумме, не превышающей в эквиваленте €10 тыс.
Если ваша сумма равна или превышает указанный предел, то декларировать средства обязательно.
Для определения, превышает ли сумма перемещаемой валюты установленный лимит, ее стоимость пересчитывается в евро. Курс обмена определяется Национальным банком Украины на день пересечения границы.
Если нет прямого курса гривны к нужной валюте, используется кросс-курс, то есть вычисление через промежуточные валюты.
Декларирование наличных денег: что нужно знать
Декларацию предоставляют таможенной службе в том случае, если перемещение через границу происходит с валютой и банковскими металлами в сумме, равной или превышающей эквивалент €10 тыс. Ограничений по максимальной сумме валютных ценностей, которые человек может ввозить на таможенную территорию Украины, нет.
Необходимо написать в письменной форме точные данные о валютных ценностях через заполнение на границе таможенной декларации установленной формы.
Несовершеннолетние украинцы тоже имеют право привозить валюту из-за границы или через границу без декларирования в сумме, не превышающей в эквиваленте €10 тыс. Если сумма составляет более €10 тыс. (в эквиваленте), то тоже нужно заполнять декларацию. Декларацию от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, заполняет его законный представитель.