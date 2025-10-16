Австралійська співачка Sia (Сія Ферлер) опинилася у центрі судової суперечки з чоловіком Даніелем Бернадом, який після розриву шлюбу вимагає від неї понад $250 тис. щомісячних аліментів.

Ексчоловік вимагає від Sia фінансову підтримку

Артистка подала заяву про розірвання шлюбу у березні 2025 року. Пара одружилася у 2022-му, а за два роки в них народився син, якого назвали Самерсолт.

У документах, поданих до суду Лос-Анджелеса, Sia вказала причиною розриву “непримиренні розбіжності”. Вона також просила надати їй повну опіку над дитиною, залишивши колишньому право на відвідування.

Зараз ексчоловік співачки подав клопотання про фінансову підтримку у розмірі понад $250 тис. на місяць.

У зверненні до суду 47-річний лікар-рентгенолог пояснив, що залишив медичну кар’єру, аби підтримувати дружину, і тепер не має власного доходу.

Окрім щомісячних виплат, Бернад вимагає ще $300 тис. на оплату юридичних послуг та $200 тис. на судово-бухгалтерську експертизу.

Що відомо про другий шлюб Sia

У документах чоловік описав спільне життя з виконавицею як “розкішне та забезпечене”. За його словами, вони мешкали у будинку площею близько 900 кв. м у районі Толука-Лейк у Лос-Анджелесі, вартість якого оцінюється у $12,5 млн.

Пара мала від 10 до 12 працівників, серед яких двоє персональних кухарів і двоє масажистів. Подружжя часто подорожувало, у тому числі приватними літаками.

Бернад також зазначив, що вони разом заснували клініку кетамін-терапії у 2022 році, але після розриву співачка припинила фінансування, залишивши його без засобів до існування.

Нагадаємо, що 2014 по 2017 рік Sia була у шлюбі з Еріком Андерсом Ленгом. Цього літа її побачили разом із австралійським ведучим Гаррі Джоусі – пара трималася за руки.

У 2019 році співачка всиновила двох 18-річних хлопців, які виходили з системи прийомних родин. Один із них став батьком у 2020 році, тож артистка вже має статус бабусі.

