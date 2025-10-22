Жена хореографа Евгения Кота, танцовщица Наталья Татаринцева рассказала о своем первом браке и объяснила, почему он распался.

Татаринцева об экс-муже

В сториз в Instagram танцовщица устроила рубрику Вопросы-Ответы, чтобы пообщаться с подписчиками. У Натальи поинтересовались, как и почему она решила уйти от бывшего мужа.

Татаринцева поделилась, что впервые вышла замуж в 22 года, когда была не до конца уверена в своем решении.

Сейчас смотрят

— Я вышла замуж впервые в 22 года, не будучи уверенной, что я этого хочу! Но я сказала “да”, не слушая свою интуицию, — призналась Наталья.

Через три года после свадьбы Татаринцева поняла, что совершила ошибку, ведь она “не там, где должна быть”. Наталья говорит, что решиться разорвать брак было довольно трудно, но в конце концов она это сделала.

— Через три года я поняла, что я как будто не там, где должна быть, и не с тем, с кем хочу быть! Это был период 25 лет, когда я выросла до того, чтобы быть честной с собой и признать, что сделанные шаги были ошибкой. Очень боялась, но все же решилась уйти, — рассказала она.

По словам Татаринцевой, тогда она и подумать не могла, какая любовь ее ждет впереди.

— Я действительно сомневалась, что найду более сильного, чем я, с которым буду нежной и маленькой, и в то же время смогу развиваться в любимом темпе, — добавила танцовщица.

Наталья Татаринцева и Евгений Кот поженились в 2019 году. Пара познакомилась на шоу Україна має талант.

Наталья тогда участвовала в проекте, а Евгений был режиссером-постановщиком номеров. В июле 2024 года у супругов родилась дочь Леля.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.