Телеведущая шоу Хто зверху? на Новом канале Леся Никитюк впервые показала своего сына вблизи. На фото можно увидеть профиль малыша, который появился на свет в начале этого лета.

Леся Никитюк показала сына

По случаю собственного дня рождения звезда опубликовала в Instagram серию нежных фотографий с младенцем. Первая из них сделана в момент кормления – на ней Никитюк позирует дома, держа младенца на руках. Ребенок прижался к груди, но в кадре хорошо видны маленький носик, ушко и ручка.

Также в подборке есть милый снимок, где любимец Леси – белый терьер Рафик – охраняет сон малыша. На другом фото, сделанном на отдыхе, сын в панамке смотрит на маму. Еще есть снимок маленькой ножки на море и фото с отцом. На этой фотографии мальчик одет в забавный комбинезон в виде Стича.

– Сегодня мой день рождения, но на самом деле – мой день рождения длится каждый день в течение всего года. Поэтому сегодня я просто хочу поблагодарить судьбу, которая подарила нам тебя, – обратилась к сыну Никитюк.

Поздравления для Леси Никитюк

Публикация вызвала волну поздравлений в комментариях. Подписчиков, среди которых немало звезд, тронула искренность и материнское счастье именинницы.

Леся, какое счастье видеть тебя такой счастливой! Пусть это состояние длится вечность! Люблю! С днем рождения, космическая женщина, – написала ведущая Маша Ефросинина.

Это действительно самая большая радость! С днем тебя, красотка, и пусть твой мужчина делает маму счастливой всегда, – добавила певица MamaRika.

Поздравляю, ты крутая мамочка. Просто наслаждайся, – поддержал Лесю коллега, ведущий Александр Педан.

Будь всегда счастлива! Восхищаюсь твоей силой уже столько лет, а ты все молодеешь, – отметила певица Jerry Heil.

Самые счастливые моменты… Как трогательно! Лесюня, милая, прекрасная! Поздравляю с твоим днем! – прокомментировала актриса Ольга Сумская.

К поздравлениям присоединилась и актриса Дарья Петрожицкая, которая ранее публично критиковала участие блогеров и медийных персон в кино. Артистка тогда похвалила игру ведущей в Песиках, однако добавила, что, по ее мнению, именно актеры должны исполнять главные роли.

Ранее Леся Никитюк рассказывала, как совмещает карьеру и материнство. После рождения первенца телеведущая довольно быстро вернулась к съемкам. Леся не скрывает, что сделать это удалось благодаря поддержке родных.

