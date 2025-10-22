Дружина хореографа Євгена Кота, танцівниця Наталія Татарінцева розповіла про свій перший шлюб та пояснила, чому він розпався.

Татарінцева про ексчоловіка

У сториз в Instagram танцівниця влаштувала рубрику Запитання-Відповідь, щоб поспілкуватися із підписниками. У Наталії поцікавилися, як і чому вона вирішила піти від колишнього чоловіка.

Татарінцева поділилася, що вперше вийшла заміж у 22 роки, коли була не до кінця впевнена у своєму рішенні.

– Я вийшла заміж вперше у 22 роки, будучи не впевненою, що я цього хочу! Але я сказала “так”, не слухаючи свою інтуїцію, – зізналась Наталія.

Через три роки після одруження Татарінцева зрозуміла, що припустилася помилки, адже вона “не там, де має бути”. Наталія каже, що наважитися розірвати шлюб було досить важко, але зрештою вона це зробила.

– Через три роки я зрозуміла, що я ніби не там, де маю бути, і не з тим, з ким хочу бути! Це був період 25 років, коли я виросла до того, щоб бути чесною із собою та визнати, що зроблені кроки були помилкою. Дуже боялася, але таки наважилася піти, – розповіла вона.

За словами Татарінцевої, тоді вона й подумати не могла, яке кохання її чекає попереду.

– Я справді сумнівалась, що знайду сильнішого за мене, з яким буду ніжною і маленькою, і водночас зможу розвиватися в улюбленому темпі, – додала танцівниця.

Наталія Татарінцева та Євген Кот одружилися у 2019 році. Пара познайомилася на шоу Україна має талант.

Наталія тоді брала участь у проєкті, а Євген був режисером-постановником номерів. У липні 2024 року у подружжя народилася донька Леля.

