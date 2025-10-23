Разбитое сердце: София Ротару почтила память покойного мужа
- София Ротару поделилась архивным фото мужа в годовщину его смерти.
- Анатолий Евдокименко умер 23 октября 2002 года от инсульта.
Народная артистка Украины София Ротару публично почтила память мужа, музыканта Анатолия Евдокименко в годовщину его смерти. Он ушел из жизни ровно 23 года назад.
Ротару вспомнила покойного мужа
В сториз в Instagram певица поделилась архивным фото, на котором Анатолий Евдокименко запечатлен в молодости.
Ротару не стала подписывать снимок, а вместо этого добавила эмодзи в виде разбитого сердца и свечи.
Анатолий Евдокименко был народным артистом Украины, руководителем ансамбля Червона рута. Прожил в браке с Ротару 34 года. У них есть общий сын Руслан.
Евдокименко умер 23 октября 2002 года от инсульта. Ему было 60 лет. Музыкант похоронен на Байковом кладбище в Киеве.
Недавно сестра Ротару рассказала о встречах с артисткой во время войны. Аурика говорит, что они с Софией всегда на связи.
Хотя Ротару с начала большой войны исчезла из публичного пространства, Аурика утверждает, что 78-летняя артистка переживает за Украину и помогает военным.