Народная артистка Украины София Ротару публично почтила память мужа, музыканта Анатолия Евдокименко в годовщину его смерти. Он ушел из жизни ровно 23 года назад.

Ротару вспомнила покойного мужа

В сториз в Instagram певица поделилась архивным фото, на котором Анатолий Евдокименко запечатлен в молодости.

Ротару не стала подписывать снимок, а вместо этого добавила эмодзи в виде разбитого сердца и свечи.

Сейчас смотрят

Анатолий Евдокименко был народным артистом Украины, руководителем ансамбля Червона рута. Прожил в браке с Ротару 34 года. У них есть общий сын Руслан.

Евдокименко умер 23 октября 2002 года от инсульта. Ему было 60 лет. Музыкант похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Недавно сестра Ротару рассказала о встречах с артисткой во время войны. Аурика говорит, что они с Софией всегда на связи.

Хотя Ротару с начала большой войны исчезла из публичного пространства, Аурика утверждает, что 78-летняя артистка переживает за Украину и помогает военным.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.