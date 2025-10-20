Певица Аурика Ротару рассказала, как часто общается со своей родной сестрой, народной артисткой Украины Софией Ротару и чем она сейчас занимается.

Сестра Ротару о встречах с артисткой

Сестры Ротару, несмотря на войну, остаются в Украине, обе живут в пригороде Киева. Аурика говорит, что они с Софией всегда на связи, а по возможности — встречаются и проводят время вместе.

— Походить по участку, подышать свежим воздухом, поговорить о наших родных. Вообще обо всем. Потому что это семья. Нет возможности — по телефону: Как дела? Как ночь прошла? Как у вас, было тихо? А у вас, шумно? К сожалению, не так часто видимся, потому что сейчас у меня подготовка к концерту, эти воздушные тревоги бесконечные. Не хочется отлучаться, есть чем заняться. Меня дома сейчас песик ждет целый день — тоже ребенок, — поделилась Аурика.

Хотя София Ротару с начала большой войны исчезла из публичного пространства, Аурика утверждает, что 78-летняя артистка очень переживает за Украину. Она также занимается фондом, который помогает украинским военным.

— Она так же переживает за всех нас, за наших ребят, за нашу Украину. У нее есть фонд, который помогает нашим ребятам. Она с нами. Она ни в какой ни в России, ни в Крыму. Она здесь — в Украине, — подчеркнула Аурика.

Недавно стало известно, что София Ротару готовится к большому интервью. Ведущий Алексей Суханов пока не называет четких временных рамок, однако убежден, что разговор с артисткой состоится.

