Розбите серце: Софія Ротару вшанувала пам’ять покійного чоловіка
- Софія Ротару поділилася архівним фото чоловіка у роковини його смерті.
- Анатолій Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року від інсульту.
Народна артистка України Софія Ротару публічно вшанувала пам’ять чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка у роковини його смерті. Він пішов з життя рівно 23 роки тому.
Ротару згадала покійного чоловіка
У сториз в Instagram співачка поділилася архівним фото, на якому Анатолій Євдокименко зображений у молодості.
Ротару не стала підписувати знімок, а натомість додала емодзі у вигляді розбитого серця та свічки.
Анатолій Євдокименко був народним артистом України, керівником ансамбю Червона рута. Прожив у шлюбі з Ротару 34 роки. У них є спільний син Руслан.
Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року від інсульту. Йому було 60 років. Музикант похований на Байковому кладовищі у Києві.
Нещодавно сестра Ротару розповіла про зустрічі з артисткою під час війни. Ауріка каже, що вони із Софією завжди на зв’язку.
Хоч Ротару з початку великої війни зникла з публічного простору, Ауріка стверджує, що 78-річна артистка хвилюється за Україну і допомагає військовим.