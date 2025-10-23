Народна артистка України Софія Ротару публічно вшанувала пам’ять чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка у роковини його смерті. Він пішов з життя рівно 23 роки тому.

Ротару згадала покійного чоловіка

У сториз в Instagram співачка поділилася архівним фото, на якому Анатолій Євдокименко зображений у молодості.

Ротару не стала підписувати знімок, а натомість додала емодзі у вигляді розбитого серця та свічки.

Зараз дивляться

Анатолій Євдокименко був народним артистом України, керівником ансамбю Червона рута. Прожив у шлюбі з Ротару 34 роки. У них є спільний син Руслан.

Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року від інсульту. Йому було 60 років. Музикант похований на Байковому кладовищі у Києві.

Нещодавно сестра Ротару розповіла про зустрічі з артисткою під час війни. Ауріка каже, що вони із Софією завжди на зв’язку.

Хоч Ротару з початку великої війни зникла з публічного простору, Ауріка стверджує, що 78-річна артистка хвилюється за Україну і допомагає військовим.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.