Тетя покойного Андрея Яценко, Дизеля из группы Green Grey, призналась, что внезапная смерть музыканта стала шоком для его близких. Никто из родных не знал, что у артиста были серьезные проблемы с сердцем.

Тетя Дизеля о его смерти

Айя Коростылева уже 33 года живет с семьей в Германии. Последний раз она виделась с Андреем Яценко семь лет назад, а на днях приехала в Киев на его похороны.

О смерти племянника Айя узнала от его жены Евгении. Женщина говорит, что никогда и подумать не могла, что у Андрея могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

— Когда приехали в Киев, увидели заключение: ишемическая болезнь сердца. Судя по всему, она давно давала о себе знать, но Андрей не придавал этому значения. И вот все так страшно закончилось. За все время, что мы общались, никто и подумать не мог, что у Андрея может быть что-то серьезное со здоровьем, — поделилась она.

По словам Коростылевой, Андрей не любил иметь дело с врачами и анализами. С самого детства Дизель посвящал себя музыке, это было дело всей его жизни. Айя призналась, что до сих пор не может до конца поверить в смерть племянника.

– Это был шок. Знаете, вот просто настоящий шок. Ведь он выглядел очень хорошо – молодой, подтянутый. Ему 55 лет никто не давал. Он и правда был живчик – постоянно в движении. Казалось, еще жить и жить, лет 25 хороших точно впереди. Я могла предположить что угодно, но чтобы сердце – никогда, – добавила женщина.

Напомним, что основатель и лидер группы Green Grey Андрей Яценко скончался 20 октября в возрасте 55 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

Прощание с Дизелем состоялось 23 октября в Доме кино в Киеве. Тело музыканта кремировали, а урну с его прахом похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

