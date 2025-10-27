Тітка покійного Андрія Яценка, Дизеля з гурту Green Grey, зізналася, що раптова смерть музиканта стала шоком для його близьких. Ніхто з рідних не знав, що артист мав серйозні проблеми із серцем.

Тітка Дизеля про його смерть

Айя Коростильова вже 33 роки живе із сім’єю у Німеччині. Востаннє вона бачилася з Андрієм Яценком сім років тому, а днями приїхала до Києва на його похорон.

Про смерть племінника Айя дізналася від його дружини Євгенії. Жінка каже, що ніколи й подумати не могла, що в Андрія можуть бути серйозні проблеми зі здоров’ям.

– Коли приїхали до Києва, побачили висновок: ішемічна хвороба серця. Судячи з усього, вона давно давала про себе знати, але Андрій не надавав цьому значення. І ось усе так страшно закінчилося. За весь час, що ми спілкувалися, ніхто й подумати не міг, що в Андрія може бути щось серйозне зі здоров’ям, – поділилася вона.

За словами Коростильової, Андрій не любив мати справу з лікарями й аналізами. З самого дитинства Дизель присвячував себе музиці, це була справа всього його життя. Айя зізналася, що й досі не може до кінця повірити у смерть племінника.

– Це був шок. Знаєте, ось просто справжній шок. Адже він мав дуже гарний вигляд – молодий, підтягнутий. Йому 55 років ніхто не давав. Він і справді був живчик – постійно в русі. Здавалося, ще жити й жити, років 25 хороших точно попереду. Я могла припустити що завгодно, але щоб серце – ніколи, – додала жінка.

Нагадаємо, що засновник і лідер гурту Green Grey Андрій Яценко помер 20 жовтня у віці 55 років. Причиною смерті стала серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця.

Прощання з Дизелем відбулося 23 жовтня у Будинку кіно в Києві. Тіло музиканта кремували, а урну з його прахом поховали на Байковому кладовищі у Києві.

