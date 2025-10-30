Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова откровенно призналась, что жалеет о пластических операциях на подбородке.

В марте этого года блогерша изменила форму подбородка с помощью импланта. Затем она сделала липофилинг, чтобы устранить вмятину, однако результат ее разочаровал. В начале октября Репяхова решилась на повторную пластику.

Репяхова о пластике подбородка

В комментарии Ранку у великому місті жена Павлика поделилась, что решилась лечь под нож хирурга из-за того, что ей не нравился второй подбородок.

Репяхова считает, что с самого начала врач неправильно подобрал операцию, потому что имплант не может решить проблему второго подбородка.

Сейчас Екатерину устраивает ее внешний вид, однако она все равно сожалеет о сделанных операциях.

— Сейчас намного лучше, чем было. Но если бы я могла отмотать время назад, я бы не делала ни первую, ни вторую операцию. Я очень пожалела, что вообще это все затеяла. Это, наверное, первый и единственный поступок в моей жизни, о котором я жалею, — рассказала жена Павлика.

Недавно Екатерина Репяхова поделилась результатом повторной пластики подбородка.

Во время второй операции врачи комплексно подошли к вмешательству – заменили имплант, заполнили впадину липофилингом и сделали липосакцию второго подбородка.

