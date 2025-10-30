Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова відверто зізналася, що шкодує через пластичні операції на підборідді.

У березні цього року блогерка змінила форму підборіддя за допомогою імпланта. Потім вона зробила ліпофілінг, щоб усунути вм’ятину, однак результат її розчарував. На початку жовтня Репяхова зважилася на повторну пластику.

Репяхова про пластику підборіддя

У коментарі Ранку у великому місті дружина Павліка поділилася, що наважилася лягти під ніж хірурга через те, що їй не подобалося друге підборіддя.

Репяхова вважає, що з самого початку лікар неправильно підібрав операцію, бо імплант не може вирішити питання другого підборіддя.

Наразі Катерину влаштовує її зовнішній вигляд, однак вона все одно шкодує про зроблені операції.

– Зараз набагато краще, ніж було. Але якби я могла відмотати час назад, я б не робила ні першу, ні другу операцію. Я дуже пошкодувала, що взагалі це все затіяла. Це, напевно, перший і єдиний вчинок у моєму житті, через який я шкодую, – розповіла дружина Павліка.

Нещодавно Катерина Репяхова ділилася результатом повторної пластики підборіддя.

Під час другої операції лікарі комплексно підійшли до втручання – замінили імплант, заповнили западину ліпофілінгом і зробили ліпосакцію другого підборіддя.

