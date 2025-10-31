Даша Астафьева ответила комментаторам, которые упрекают ее за то, что она до сих пор не вышла замуж за своего избранника. Певица объяснила, почему сейчас не хочет устраивать громких празднований.

Даша Астафьева о замужестве

Артистка призналась, что не хочет вступать в брак, пока в нашей стране продолжается война. К тому же Даша сейчас переживает непростой период, поэтому пока ей не до праздников.

– Я хочу жить своей жизнью – свободной. И сама решать, что и когда произойдет. Сейчас война, хотя многие люди говорят: надо жить. Я и сама считаю, что надо жить, но есть события, которые хочется отложить на более благоприятное для этого время. Мне лично сейчас тяжело. У меня очень большая личная травма внутри. Я думаю, что есть люди, которые это тоже переживают. Я работаю, мне хочется дождаться мира в нашей стране. Мне не до праздников, — сказала Даша.

Астафьева подчеркнула, что брак для нее — это очень серьезный шаг, к которому нужно быть готовым. По словам певицы, ее избранник имеет такую же позицию.

— Мы единомышленники в этой теме. Не заключаем брак, потому что в стране война. Это наше личное дело, и нам не нужно ни перед кем отчитываться. Я считаю, что моя личная жизнь — она только моя. Наша, — добавила Даша.

Напомним, что Даша Астафьева встречается с бойфрендом, который моложе ее более чем на 10 лет. Пара познакомилась в спортзале. Артистка не показывает любимого публике.

