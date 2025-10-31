Даша Астаф’єва відповіла коментаторам, які дорікають їй за те, що вона досі не вийшла заміж за свого обранця. Співачка пояснила, чому зараз не хоче влаштовувати гучних святкувань.

Даша Астаф’єва про заміжжя

Артистка зізналася, що не хоче укладати шлюб, поки в нашій країні триває війна. До того ж Даша наразі проживає непростий період, тому поки що їй не до свят.

– Я хочу жити своє життя – вільне. І сама вирішувати, що і коли станеться. Зараз війна, хоча багато людей кажуть: Треба жити. Я й сама вважаю, що треба жити, але є події, які хочеться відкласти на більш сприятливі для цього часи. Мені особисто зараз важко. У мене дуже велика особиста травма всередині. Я думаю, що є люди, які це теж переживають. Я працюю, мені хочеться дочекатися миру в нашій країні. Мені не до свят, – сказала Даша.

Астаф’єва наголосила, що шлюб для неї – це дуже серйозний крок, до якого треба бути готовим. За словами співачки, її обранець має таку ж позицію.

– Ми однодумці у цій темі. Не укладаємо шлюб, тому що в країні війна. Це наша особиста справа, і нам не потрібно ні перед ким звітувати. Я вважаю, що моє особисте життя – воно лише моє. Наше, – додала Даша.

Нагадаємо, шо Даша Астаф’єва зустрічається з бойфрендом, який молодший за неї більш ніж на 10 років. Пара познайомилася в спортзалі. Артистка не показує коханого публіці.

Джерело: Natalia Bobok

