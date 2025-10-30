Фронтмен итальянской рок-группы Maneskin, певец Дамиано Давид обручился со своей возлюбленной, звездой фильма Наследники Дав Камерон.

Об этом стало известно после того, как папарацци сфотографировали пару во время прогулки в Сиднее, Австралия. На безымянном пальце актрисы заметили обручальное кольцо с большим бриллиантом, сообщает TMZ.

Ни Дамиано Давид, ни Дав Камерон об изменениях в личной жизни пока не объявляли, однако инсайдеры утверждают, что фронтмен Maneskin сделал предложение любимой.

Что известно об отношениях Давида и Камерон

9 октября влюбленные отметили вторую годовщину отношений. По этому случаю Дав Камерон опубликовала пост, в котором подчеркнула, что это были “два лучших года” в ее жизни.

— Я плачу как минимум раз в неделю, потому что жизнь с тобой стала такой прекрасной. Я люблю тебя так, что это невозможно выразить словами, но я никогда не перестану пытаться. С годовщиной, мой любимый, — написала актриса.

В комментариях Дамиано добавил, что отношения с Дав — это “лучшая часть жизни”.

Слухи о романе пары начали распространяться осенью 2023 года, когда Дав Кэмерон заметили на концерте Maneskin в Нью-Йорке.

В феврале 2024-го они впервые подтвердили свои отношения и появились вместе на красной дорожке перед церемонией вручения премии Грэмми.

