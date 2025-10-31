У п’ятницю, 31 жовтня, на телеканалі СТБ відбувся показ третього випуску романтичного реаліті Холостяк 14 із Тарасом Цимбалюком.

На цьому тижні актор показав героїням особливості своєї професії, створив парфуми на індивідуальному побаченні, потренувся з дівчатами у спортзалі та зробив вибір на церемонії троянд.

Як минув третій випуск Холостяка 14 із Тарасом Цимбалюком та хто покинув проєкт – читайте далі у матеріалі.

Як минув 3 випуск Холостяк 14 сезон від 31.10.2025

На попередній церемонії Тарас Цимбалюк не дав троянди Софії, Яні та Анастасії, тому саме їх він запросив на групове побачення. Холостяк покликав дівчат на прем’єру вистави зі своєю участю.

Під час побачення Тарас ближче познайомився з дівчатами, дізнався, чим вони займаються, а також запропонував їм зіграти невеликі акторські етюди.

До зустрічі також приєдналися друзі Цимбалюка – акторка Наталка Денисенко та співачка Злата Огнєвіч. Вони поспілкувалися з дівчатами та розповіли їм більше про особливості професії Холостяка, яка іноді передбачає гру в інтимних сценах, поцілунки та відвертість.

Наприкінці побачення Тарас вручив троянду Анастасії, зазначивши, що йому цікаво її пізнавати.

Наступною на побачення із Тарасом пішла Дар’я. Вони вирушили до парфумерної студії, де створювали аромати одне для одного із зав’язаними очима.

Наприкінці побачення Холостяк подарував Дар’ї троянду і зізнався, що зустріч з нею залишила приємний слід.

Наступного дня Тарас несподівано завітав до будинку, в якому оселилися дівчата, й запропонував їм піти на побачення без підготовки та довгих зборів. Виклик прийняли Ірина, Оля та Вікторія.

Разом вони вирушили на тренування, а згодом відправилися на бранч, де Тарас мав змогу особисто поспілкуватися з кожною дівчиною.

Зрештою, троянду від Цимбалюка отримала Ірина, розмова з якою, за словами Холостяка, була комфортною і розслабила його.

Хто покинув Холостяк 14 у третьому випуску

Не дочекавшись церемонії троянд, Міс Україна 2023 Софія самостійно покинула проєкт. Таке рішення вона ухвалила після конфлікту з дівчатами, який спалахнув у будинку. Тараса такий крок Софії відверто здивував, адже він не був до цього готовим.

Під час самої церемонії троянд Тарас вирішив попрощатися з Ніколєттою. За словами Холостяка, розмова з дівчиною у нього “не клеїлася”, тож він зрозумів, що продовжувати спілкування не має сенсу.

Також троянду від Цимбалюка не отримала Вікторія. Тарас усвідомив, що вони з нею абсолютно різні.

Тож у 3 випуску Холостяка 14 від 31.10.2025 року проєкт покинули Ніколєтта Бірюкова, Вікторія Крилас та Софія Шамія.

