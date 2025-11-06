В ноябре 2025 года в Киеве состоится ряд событий на любой вкус. От ярких концертов и театральных представлений до импровизационных шоу и танцевальных вечеринок.

Заведения Caribbean Club и Pepper’s Club, как всегда, задают ритм столичным вечерам. В программе — большие сольники, трибьюты, варьете, стендапы, джазовые концерты и живые вечеринки с бэндами. Осень здесь звучит громко, искренне и по-киевски тепло — именно так, как умеют эти два клуба.

Куда пойти в Киеве в ноябре 2025 года — смотрите полную афишу событий далее в нашем материале.

Сейчас смотрят

Спектакль Наші Кайдаші

Актер Евгений Олейник, который во время полномасштабного вторжения стал театральным продюсером и создал один из самых успешных театров, приглашает на спектакль Наші Кайдаші.

Этот спектакль уже окрестили настоящим мастер-классом из жизни на сцене с улыбкой, юмором и любовью. В нем играют: Тарас Цымбалюк, Наталка Денисенко, Ольга Сумская, Владимир Горянский, Виктория Маремуха, Ирина Кудашова и Александр Пискунов. Это история семьи в современном и невероятном приключении, которое близко каждому украинцу. Она о всех нас.

Вистава Наші Кайдаші

Когда: 15-16 ноября, 18:00

Где: Дом офицеров ВСУ (ул. М. Грушевского, 30/1)

Вход: 450 — 1 990 грн

Концерт ВУЗВ

Легендарная группа Вхід у Змінному Взутті (ВУЗВ) выступит в Киеве с первым сольным концертом за последние три десятилетия.

Событие обещает стать настоящим праздником украинского хип-хопа, на котором прозвучат не только культовые треки группы, но и состоится совместное выступление с известными украинскими и зарубежными артистами.

Концерт ВУЗВ

ВУЗВ — один из пионеров украинского рэпа и хип-хопа, основанный в 1989 году. Именно эта группа стояла у истоков украинской урбан-культуры, соединив речитатив, иронию и народную поэтику в собственном стиле.

Их хиты Сірко, Час минає, Каролін, Бо вже той день коли стали символами эпохи 1990-х, а выступление на Червоной Руте-95 закрепило за ВУЗВ статус первопроходцев сцены.

После длительной паузы группа снова возвращается — сильнее, опытнее и полная желания поделиться новой энергией.

Когда: 30 ноября, 19:00

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Вход: 500 — 2 000 грн

Благотворительные концерты #НаШапку

В ноябре Pepper’s Club продолжает серию благотворительных мероприятий # НаШапку: 6 ноября возродят традицию караоке с ветераном и ведущим Дмитрием Моргуновым, 13-го состоится выступление Елены Тополи с живым бэндом, 20-го — Юля Юрина вместе с этноансамблем Ґвара, а 27-го — взрывные Drum&Tuba Band.

Благодійні концерти #НаШапку

Вход свободный, а все пожертвования пойдут в фонд Свої на костные импланты и медицинскую помощь раненым защитникам.

Когда: 6, 13, 20, 27 ноября, 18:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: свободный

Серия шоу Короли Трибьютов

Каждое воскресенье в Pepper’s Club проходят концерты Короли Трибьютов, где оживает музыка культовых групп.

9 ноября группа The Riders перенесет слушателей в мир The Doors, 16 ноября So What сыграет взрывной трибьют Metallica, а 23 ноября The Jack представит акустическую версию песен AC/DC. Вход свободный.

Когда: 9, 16, 23 ноября, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: свободный

Алексей Коган & Jazz in Kyiv Band

11 ноября Pepper’s Club приглашает на вечер латиноамериканских ритмов и бразильского настроения от Алексея Когана и Jazz in Kyiv Band.

В программе — самба, босанова, латино-джаз и неожиданные музыкальные сюрпризы. Музыканты создадут атмосферу легкости, солнца и карнавальной беззаботности, где каждая нота звучит как глоток тепла.

Олексій Коган & Jazz in Kyiv Band

Когда: 11 ноября, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 390 грн

Шоу Пашина 20. Битва имен

12 ноября состоится новая музыкальная битва легенд от шоумена Павла Шилька (DJ Паши). На одной сцене встретятся три поколения музыки — Стиви Вандер, Ленни Кравиц и The Weeknd.

Это уникальное шоу объединит живое исполнение хитов, истории о культовых артистах и интерактив с публикой. Две команды украинских исполнителей будут соревноваться в музыкальном баттле, а победителя определят зрители.

Шоу Пашина 20. Битва імен

Когда: 12 ноября, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 290 грн

Юрий Великий От большого до смешного

18 ноября в Pepper’s Club пройдет сольный концерт Юрия Великого, актера, комика и пародиста, известного по студии Квартал 95.

Его новая программа От большого до смешного — это пародии на политиков и звезд, музыкальные номера, импровизации и острые наблюдения за жизнью страны. В выступлении принимает участие жена и партнерша комика — Алина Великая.

Когда: 18 ноября, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 490 грн

The Jazzy Sisters с программой Heart & Soul

19 ноября в Pepper’s Club — концерт The Jazzy Sisters с live-бэндом и программой Heart & Soul.

Вживую прозвучат хиты золотой эпохи соула 60-х: Sunny, Ain’t No Mountain High Enough, Don’t You Worry ’Bout a Thing, Bring It On Home to Me и другие композиции легендарных артистов — от Сэма Кука и Марвина Гэя до Ареты Франклин и Стиви Уандера.

Когда: 19 ноября, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 200 грн

Кантри-среда Дикий Запад от Merry Mary Band

Группа Merry Mary Band приглашает в музыкальное путешествие от парижских улиц до танцполов Америки. В программе кантри-среды Дикий Запад — смесь свинга, французского мануша, дикси и джазовой классики.

Слайд-гитара и кантри-скрипка создадут настоящее звучание вестерн-свинга, которое перенесет атмосферу Америки 50-х прямо на сцену Pepper’s.

Когда: 26 ноября, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 250 грн

Танцевальные вечера в Pepper’s Club

В ноябре Pepper’s Club продолжает серию танцевальных вечеров с живыми выступлениями. Каждую пятницу и субботу здесь будут звучать рок, поп-каверы, украинские треки и любимые хиты, которые хочется петь вслух.

На сцену выйдут Real live band, Sweet & Soul, Maski Band, No Comments, Pentagon, F.L.I.R.T. и EVDNCE — а каждый вечер превратится в встречу драйва и музыки. Это идеальное место, чтобы оторваться от повседневности, потанцевать, подпеть любимым композициям и просто отдохнуть.

Танцювальні вечори у Pepper’s Club

Когда: каждую пятницу и субботу, 18:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 250 грн

Спектакли театра Черный Квадрат

В ноябре на сцене Caribbean Club — спектакли театра Черный Квадрат, известного своим откровенным юмором и острыми сюжетами. В программе — истории о любви, сексе, отношениях и поисках себя. Среди постановок:

  • 8 ноября — Игры для взрослых
  • 12 ноября — Topless. Все включено
  • 15 ноября — Кто кого хочет…?
  • 19 ноября — Счастье всегда рядом
  • 26 ноября — Азбука секса от А до Я
  • 29 ноября — Секс. Временно доступен.

Когда: 8, 12, 15, 19, 26 и 29 ноября

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 390 грн

Sex improv от Kvadrat Шоу

6 ноября гостей Caribbean Club ждет взрывное импровизационное шоу Sex improv от Kvadrat Шоу и театра Черный квадрат. Это сочетание театра, стендапа и интерактива, где зрители влияют на ход спектакля.

Все, что происходит на сцене, — результат момента: без сценария, без цензуры, с юмором и полной непредсказуемостью. На сцене — Ирина Гатун, Сергей Федорчук, Евгений Амарица и Александр Розявков.

Когда: 6 ноября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 420 — 850 грн

Мюзикл в формате динер-шоу — Варьете Рояль

Легендарное шоу Рояль уже более пяти лет собирает аншлаги благодаря сочетанию эстетики варьете, живого вокала и чувственных постановок.

Здесь гостей ждет эксклюзивный вечер для взрослых (21+) с музыкальными перформансами, танцевальными номерами и атмосферой парижского кабаре. В стоимость билета входит бутылка просекко или вина на двоих.

Вар'єте Рояль

Звездная вокалистка шоу 7, 14 и 28 ноября — Lida Lee, 21-го на сцену выйдет украинский певец, победитель пятого сезона украинского вокального шоу X-Фактор Дмитрий Бабак. Шоу имеют благотворительную цель — во время них собирают средства в поддержку ВСУ.

Когда: 7, 14, 21 и 28 ноября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 1 390 — 2 990 грн

Caribbean Disco Party

Каждую субботу Caribbean Club будет взрываться фирменными Caribbean Disco Party — вечеринками, где тропические ритмы сочетаются с энергией мировых танцевальных хитов.

На сцене выступят кавер-группы F.L.I.R.T., TOKYO и REAL BAND, а DJ Mustafaev будет держать танцпол в постоянном движении. Это живой звук, драйв и атмосфера, в которой хочется забыть о времени.

Caribbean Disco Party

Когда: 8, 15, 22 ноября, 18:30

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 290 — 590 грн

Концерт Юрия Годо

13 ноября состоится сольный концерт всемирно известного украинского тенора Юрия Годо, которого называют “золотым голосом Испании”.

Концерт Юрія Годо

Артист выступал на самых престижных сценах мира — от Carnegie Hall в Нью-Йорке до Real Opera в Мадриде, имеет две международные премии Billboard, номинацию на Grammy и исключительную награду от королевы Испании. В программе — авторский проект Бельканто по-украински, в котором народные песни зазвучат в современной аранжировке.

Когда: 13 ноября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 490 — 1 490 грн

Kyiv City Big Band Autumn at Chestnut Town

Осенний Киев получит свой джазовый саундтрек в исполнении биг-бэнда профессионалов.

Вживую прозвучат вечные хиты Фрэнка Синатры, Майкла Бубле и Дина Мартина — музыка, которая не стареет и звучит по-особенному в живом исполнении. На сцене — виртуозный оркестр Kyiv City Big Band и вокалист Павел Пигура.

Kyiv City Big Band Autumn at Chestnut Town

Когда: 16 ноября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 490 — 1 490 грн

Концерт BURLA

В этот вечер сцена Caribbean Club будет принадлежать молодому украинскому исполнителю BURLA — он представит новый альбом Люблю тебе, коли…

Артист, известный своими искренними песнями о любви, представит эксклюзивную программу с живым звучанием, премьерами новых треков и приглашенными звездами.

Концерт BURLA

Когда: 20 ноября, 20:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 450 — 1 100 грн

Grand Concert | Dislocados 20 years

23 ноября в Caribbean Club — юбилейный концерт Dislocados Исчезла сальса: громкое дело Dislocados. В день празднования 20-летия группы происходит невероятное — исчезает сальса, и только драйвовые ритмы, детективная интрига и публика смогут помочь ее вернуть.

Во время концерта группа представит новую песню Палає, покажет себя в неожиданных ролях и выступит вместе с Dmitry Aleksandrov Trio и Infinito String Music.

Grand Concert | Dislocados 20 years

Когда: 23 ноября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 390 — 890 грн

Концерт YAGODA

Певица YAGODA выступит с концертом в рамках своего первого всеукраинского тура. Ее песни — это искренние истории о любви, потере и силе чувств, а хит Я ніколи нікому тебе не віддам стал настоящим трендом TikTok и покорил миллионы слушателей.

Концерт YAGODA

Когда: 25 ноября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 450 — 900 грн

ABBA Tribute Show

Caribbean Club приглашает на трибьют-шоу ABBA Tribute от группы Gimme Some Music, первого профессионального украинского трибьют-бэнда легендарной шведской четверки.

Вживую прозвучат хиты Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Gimme! Gimme! Gimme! — песни, которые уже полвека остаются любимыми на танцполах во всем мире.

ABBA Tribute Show

Когда: 27 ноября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 390 — 990 грн

Концерт группы ba.latskii

В финале осени — концерт, которого ждали фанаты инди-попа. 30 ноября группа ba.latskii впервые сыграет большой сольник в Caribbean Club, представит мини-альбом Звичка и исполнит хиты Ти так мало говориш, Дощі й Пообіцяй.

Концерт гурту ba.latskii

Когда: 30 ноября, 18:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 500 — 890 грн

Актуальное расписание событий и билеты — на caribbean.com.ua и peppersclub.com.ua. В случае воздушной тревоги — можно воспользоваться ближайшим укрытием.

Читайте также
История любви, потери и надежды: во Львове покажут фильм Перед світанком
Перед світанком

Связанные темы:

АфишаАфиша на выходные в КиевеАфіша на місяцьКиїв
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.