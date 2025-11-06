В ноябре 2025 года в Киеве состоится ряд событий на любой вкус. От ярких концертов и театральных представлений до импровизационных шоу и танцевальных вечеринок.

Заведения Caribbean Club и Pepper’s Club, как всегда, задают ритм столичным вечерам. В программе — большие сольники, трибьюты, варьете, стендапы, джазовые концерты и живые вечеринки с бэндами. Осень здесь звучит громко, искренне и по-киевски тепло — именно так, как умеют эти два клуба.

Куда пойти в Киеве в ноябре 2025 года — смотрите полную афишу событий далее в нашем материале.

Сейчас смотрят

Спектакль Наші Кайдаші

Актер Евгений Олейник, который во время полномасштабного вторжения стал театральным продюсером и создал один из самых успешных театров, приглашает на спектакль Наші Кайдаші.

Этот спектакль уже окрестили настоящим мастер-классом из жизни на сцене с улыбкой, юмором и любовью. В нем играют: Тарас Цымбалюк, Наталка Денисенко, Ольга Сумская, Владимир Горянский, Виктория Маремуха, Ирина Кудашова и Александр Пискунов. Это история семьи в современном и невероятном приключении, которое близко каждому украинцу. Она о всех нас.

Когда: 15-16 ноября, 18:00

Где: Дом офицеров ВСУ (ул. М. Грушевского, 30/1)

Вход: 450 — 1 990 грн

Концерт ВУЗВ

Легендарная группа Вхід у Змінному Взутті (ВУЗВ) выступит в Киеве с первым сольным концертом за последние три десятилетия.

Событие обещает стать настоящим праздником украинского хип-хопа, на котором прозвучат не только культовые треки группы, но и состоится совместное выступление с известными украинскими и зарубежными артистами.

ВУЗВ — один из пионеров украинского рэпа и хип-хопа, основанный в 1989 году. Именно эта группа стояла у истоков украинской урбан-культуры, соединив речитатив, иронию и народную поэтику в собственном стиле.

Их хиты Сірко, Час минає, Каролін, Бо вже той день коли стали символами эпохи 1990-х, а выступление на Червоной Руте-95 закрепило за ВУЗВ статус первопроходцев сцены.

После длительной паузы группа снова возвращается — сильнее, опытнее и полная желания поделиться новой энергией.

Когда: 30 ноября, 19:00

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Вход: 500 — 2 000 грн

Благотворительные концерты #НаШапку

В ноябре Pepper’s Club продолжает серию благотворительных мероприятий # НаШапку: 6 ноября возродят традицию караоке с ветераном и ведущим Дмитрием Моргуновым, 13-го состоится выступление Елены Тополи с живым бэндом, 20-го — Юля Юрина вместе с этноансамблем Ґвара, а 27-го — взрывные Drum&Tuba Band.

Вход свободный, а все пожертвования пойдут в фонд Свої на костные импланты и медицинскую помощь раненым защитникам.

Когда: 6, 13, 20, 27 ноября, 18:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: свободный

Серия шоу Короли Трибьютов

Каждое воскресенье в Pepper’s Club проходят концерты Короли Трибьютов, где оживает музыка культовых групп.

9 ноября группа The Riders перенесет слушателей в мир The Doors, 16 ноября So What сыграет взрывной трибьют Metallica, а 23 ноября The Jack представит акустическую версию песен AC/DC. Вход свободный.

Когда: 9, 16, 23 ноября, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: свободный

Алексей Коган & Jazz in Kyiv Band

11 ноября Pepper’s Club приглашает на вечер латиноамериканских ритмов и бразильского настроения от Алексея Когана и Jazz in Kyiv Band.

В программе — самба, босанова, латино-джаз и неожиданные музыкальные сюрпризы. Музыканты создадут атмосферу легкости, солнца и карнавальной беззаботности, где каждая нота звучит как глоток тепла.

Когда: 11 ноября, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 390 грн

Шоу Пашина 20. Битва имен

12 ноября состоится новая музыкальная битва легенд от шоумена Павла Шилька (DJ Паши). На одной сцене встретятся три поколения музыки — Стиви Вандер, Ленни Кравиц и The Weeknd.

Это уникальное шоу объединит живое исполнение хитов, истории о культовых артистах и интерактив с публикой. Две команды украинских исполнителей будут соревноваться в музыкальном баттле, а победителя определят зрители.

Когда: 12 ноября, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 290 грн

Юрий Великий От большого до смешного

18 ноября в Pepper’s Club пройдет сольный концерт Юрия Великого, актера, комика и пародиста, известного по студии Квартал 95.

Его новая программа От большого до смешного — это пародии на политиков и звезд, музыкальные номера, импровизации и острые наблюдения за жизнью страны. В выступлении принимает участие жена и партнерша комика — Алина Великая.

Когда: 18 ноября, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 490 грн

The Jazzy Sisters с программой Heart & Soul

19 ноября в Pepper’s Club — концерт The Jazzy Sisters с live-бэндом и программой Heart & Soul.

Вживую прозвучат хиты золотой эпохи соула 60-х: Sunny, Ain’t No Mountain High Enough, Don’t You Worry ’Bout a Thing, Bring It On Home to Me и другие композиции легендарных артистов — от Сэма Кука и Марвина Гэя до Ареты Франклин и Стиви Уандера.

Когда: 19 ноября, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 200 грн

Кантри-среда Дикий Запад от Merry Mary Band

Группа Merry Mary Band приглашает в музыкальное путешествие от парижских улиц до танцполов Америки. В программе кантри-среды Дикий Запад — смесь свинга, французского мануша, дикси и джазовой классики.

Слайд-гитара и кантри-скрипка создадут настоящее звучание вестерн-свинга, которое перенесет атмосферу Америки 50-х прямо на сцену Pepper’s.

Когда: 26 ноября, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 250 грн

Танцевальные вечера в Pepper’s Club

В ноябре Pepper’s Club продолжает серию танцевальных вечеров с живыми выступлениями. Каждую пятницу и субботу здесь будут звучать рок, поп-каверы, украинские треки и любимые хиты, которые хочется петь вслух.

На сцену выйдут Real live band, Sweet & Soul, Maski Band, No Comments, Pentagon, F.L.I.R.T. и EVDNCE — а каждый вечер превратится в встречу драйва и музыки. Это идеальное место, чтобы оторваться от повседневности, потанцевать, подпеть любимым композициям и просто отдохнуть.

Когда: каждую пятницу и субботу, 18:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 250 грн

Спектакли театра Черный Квадрат

В ноябре на сцене Caribbean Club — спектакли театра Черный Квадрат, известного своим откровенным юмором и острыми сюжетами. В программе — истории о любви, сексе, отношениях и поисках себя. Среди постановок:

8 ноября — Игры для взрослых

12 ноября — Topless. Все включено

15 ноября — Кто кого хочет…?

19 ноября — Счастье всегда рядом

26 ноября — Азбука секса от А до Я

29 ноября — Секс. Временно доступен.

Когда: 8, 12, 15, 19, 26 и 29 ноября

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 390 грн

Sex improv от Kvadrat Шоу

6 ноября гостей Caribbean Club ждет взрывное импровизационное шоу Sex improv от Kvadrat Шоу и театра Черный квадрат. Это сочетание театра, стендапа и интерактива, где зрители влияют на ход спектакля.

Все, что происходит на сцене, — результат момента: без сценария, без цензуры, с юмором и полной непредсказуемостью. На сцене — Ирина Гатун, Сергей Федорчук, Евгений Амарица и Александр Розявков.

Когда: 6 ноября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 420 — 850 грн

Мюзикл в формате динер-шоу — Варьете Рояль

Легендарное шоу Рояль уже более пяти лет собирает аншлаги благодаря сочетанию эстетики варьете, живого вокала и чувственных постановок.

Здесь гостей ждет эксклюзивный вечер для взрослых (21+) с музыкальными перформансами, танцевальными номерами и атмосферой парижского кабаре. В стоимость билета входит бутылка просекко или вина на двоих.

Звездная вокалистка шоу 7, 14 и 28 ноября — Lida Lee, 21-го на сцену выйдет украинский певец, победитель пятого сезона украинского вокального шоу X-Фактор Дмитрий Бабак. Шоу имеют благотворительную цель — во время них собирают средства в поддержку ВСУ.

Когда: 7, 14, 21 и 28 ноября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 1 390 — 2 990 грн

Caribbean Disco Party

Каждую субботу Caribbean Club будет взрываться фирменными Caribbean Disco Party — вечеринками, где тропические ритмы сочетаются с энергией мировых танцевальных хитов.

На сцене выступят кавер-группы F.L.I.R.T., TOKYO и REAL BAND, а DJ Mustafaev будет держать танцпол в постоянном движении. Это живой звук, драйв и атмосфера, в которой хочется забыть о времени.

Когда: 8, 15, 22 ноября, 18:30

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 290 — 590 грн

Концерт Юрия Годо

13 ноября состоится сольный концерт всемирно известного украинского тенора Юрия Годо, которого называют “золотым голосом Испании”.

Артист выступал на самых престижных сценах мира — от Carnegie Hall в Нью-Йорке до Real Opera в Мадриде, имеет две международные премии Billboard, номинацию на Grammy и исключительную награду от королевы Испании. В программе — авторский проект Бельканто по-украински, в котором народные песни зазвучат в современной аранжировке.

Когда: 13 ноября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 490 — 1 490 грн

Kyiv City Big Band Autumn at Chestnut Town

Осенний Киев получит свой джазовый саундтрек в исполнении биг-бэнда профессионалов.

Вживую прозвучат вечные хиты Фрэнка Синатры, Майкла Бубле и Дина Мартина — музыка, которая не стареет и звучит по-особенному в живом исполнении. На сцене — виртуозный оркестр Kyiv City Big Band и вокалист Павел Пигура.

Когда: 16 ноября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 490 — 1 490 грн

Концерт BURLA

В этот вечер сцена Caribbean Club будет принадлежать молодому украинскому исполнителю BURLA — он представит новый альбом Люблю тебе, коли…

Артист, известный своими искренними песнями о любви, представит эксклюзивную программу с живым звучанием, премьерами новых треков и приглашенными звездами.

Когда: 20 ноября, 20:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 450 — 1 100 грн

Grand Concert | Dislocados 20 years

23 ноября в Caribbean Club — юбилейный концерт Dislocados Исчезла сальса: громкое дело Dislocados. В день празднования 20-летия группы происходит невероятное — исчезает сальса, и только драйвовые ритмы, детективная интрига и публика смогут помочь ее вернуть.

Во время концерта группа представит новую песню Палає, покажет себя в неожиданных ролях и выступит вместе с Dmitry Aleksandrov Trio и Infinito String Music.

Когда: 23 ноября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 390 — 890 грн

Концерт YAGODA

Певица YAGODA выступит с концертом в рамках своего первого всеукраинского тура. Ее песни — это искренние истории о любви, потере и силе чувств, а хит Я ніколи нікому тебе не віддам стал настоящим трендом TikTok и покорил миллионы слушателей.

Когда: 25 ноября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 450 — 900 грн

ABBA Tribute Show

Caribbean Club приглашает на трибьют-шоу ABBA Tribute от группы Gimme Some Music, первого профессионального украинского трибьют-бэнда легендарной шведской четверки.

Вживую прозвучат хиты Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Gimme! Gimme! Gimme! — песни, которые уже полвека остаются любимыми на танцполах во всем мире.

Когда: 27 ноября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 390 — 990 грн

Концерт группы ba.latskii

В финале осени — концерт, которого ждали фанаты инди-попа. 30 ноября группа ba.latskii впервые сыграет большой сольник в Caribbean Club, представит мини-альбом Звичка и исполнит хиты Ти так мало говориш, Дощі й Пообіцяй.

Когда: 30 ноября, 18:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 500 — 890 грн

Актуальное расписание событий и билеты — на caribbean.com.ua и peppersclub.com.ua. В случае воздушной тревоги — можно воспользоваться ближайшим укрытием.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.